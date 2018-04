Independiente en SLP reúne los requisitos pero no estará en la boleta

SAN LUIS POTOSÍ, SLP.- El Tribunal Electoral de San Luis Potosí determinó que Jesús Monsiváis no podrá participar como candidato independiente por el sexto distrito local en el próximo proceso electoral, a pesar de que reunió las firmas correspondientes.

Y es que en San Luis Potosí la ley local establece que sólo puede haber un candidato independiente por distrito o municipio, y en este caso es Juan Carlos Segura Maldonado, quien de acuerdo con el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana validó dos mil 989 firmas, cifra mayor que la obtenida por Jesús Monsiváis, que fue de de dos mil 670 firmas, con lo que quedó imposibilitado para inscribirse como candidato.

Ante ello decidió presentar una impugnación ante el Tribunal Electoral de San Luis Potosí, la cual no le favorece, lo que de acuerdo con Jesús Monsivais, refleja un erróneo ejercicio de ponderación de derechos.

Ante este panorama, indicó que impugnará la resolución en la Sala Regional de Monterrey del Poder Judicial de la Federación, pues todavía quedan tres semanas para el arranque del proceso electoral local, que en San Luis Potosí es el próximo 29 de abril.

“El Tribunal Electoral de San Luis Potosí emitió una sentencia que no nos favorece; Impugnaremos la resolución en la Sala Regional de Monterrey del Poder Judicial de la Federación, sabíamos que no sería fácil, pero seguiremos abriendo puertas”, expresó.

Agregó que el proceso lo llevan a cabo porque San Luis Potosí requiere que los ciudadanos tomen la rienda de la ciudad y el estado, pues ya no se puede permitir otra Legislatura mediocre.

“Lo hacemos porque este proyecto ha llevado corazón desde el principio, hemos sido una propuesta transparente, comprometida y sólida con lo que nuestro querido San Luis Potosí quiere y necesita. Ya no queremos en el Congreso a un PAN, con Enrique Flores y su ecuación corrupta; ya no queremos a un PRD y su Desfassiux. San Luis Potosí requiere con premura, que sus jóvenes y sus auténticos ciudadanos tomen las riendas de la ciudad y del estado. No podemos permitirnos otra mediocre Legislatura, miope de las necesidades de los potosinos”.