Este municipio es la nueva 'joya de oro' para invertir en Querétaro

El municipio de Huimilpan, con alta vocación agrícola y elevados índices de expulsión de migrantes hacia Estados Unidos, es la nueva “joya de oro” de Querétaro, según empresarios, porque ahí se detonará el desarrollo inmobiliario, comercial, industrial, de servicios y turismo, a partir de que opere el Libramiento Centenario de la Constitución de 1917 que se construye en la zona.



Esta vialidad, que comenzará operaciones en abril, pasa a menos de 5 kilómetros de la cabecera municipal de Huimilpan, atravesando las comunidades de Capula, La Joya y Buenavista, y se volverá clave porque conectará municipios ubicados entre la Ciudad de México y el Bajío.



Federico H. Alcocer Delgado, director de la empresa Grupo Constructor Inmobiliario de Casas SA de CV, dijo que Huimilpan será atractivo para la inversión ya que se convertirá en un “punto estratégico” y de comunicación del país.



“Para ir a la Ciudad de México nos vamos a ahorrar atravesar la capital de Querétaro y podremos ir para Guanajuato de manera directa”, enfatizó.



La presidenta municipal de Huimilpan, Celia Durán, consideró que atraerá inversión al municipio porque se conectará a 20 minutos con la autopista México–Querétaro y a la carretera Querétaro–Irapuato, ya que la carretera estatal que cruza la demarcación tendrá una incorporación al libramiento.



Dijo que empresarios se han acercado a la administración municipal a solicitar información de terrenos en la zona cercana a esta carretera, porque tienen el interés de desarrollar hoteles y proyectos de vivienda en el municipio.



La alcaldesa mencionó que los migrantes deportados por el gobierno de Estados Unidos podrían encontrar empleo en los proyectos de inversión que arriben derivado de la puesta en operación del Libramiento.



El Centro SCT en Querétaro informó que en abril abrirá a circulación el Libramiento Apaseo–Palmillas, ahora denominado Libramiento Centenario de la Constitución de 1917. En la obra del Libramiento se invierten cinco mil 200 millones de pesos.



VALOR DE LA TIERRA

​

En los últimos dos años, el precio de la tierra que está en la zona cercana al libramiento se ha encarecido.



Una hectárea podía venderse, hace algunos años, en 300 mil pesos, ahora entre 500 a 600 mil pesos, aunque también es posible encontrar algunas en 900 mil pesos, según el portal Trovit.



Sin embargo, algunos reportes de la dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del municipio refieren que en la comunidad de San Pedro, ubicada a unos kilómetros del libramiento, la tierra es vendida en dólares.



Esta dependencia tiene información de que en algunas áreas el valor catastral del metro cuadrado es de 500 pesos y el comercial en 2 mil pesos.



No obstante, el gobierno municipal refirió que hasta ahora no se ha detonado la comercialización de los predios en la zona cercana al libramiento, los cuales son ejidos, algunos de migrantes, áreas agrícolas y pequeñas propiedades.



ORDENAMIENTO



Alcocer Delgado, fundador de la delegación estatal de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), dijo que será necesario que las autoridades ordenen, controlen y planifiquen el desarrollo de Huimilpan, ya que cuenta con importantes áreas naturales y agrícolas. “No nos las vayamos a acabar”, advirtió.



El director de Catastro del Estado, José Luis Alcántara, refirió que el municipio de Huimilpan se detonará a raíz de la operación del Libramiento, pese a las políticas del gobierno de Estados Unidos y su relación con México, ya que la actividad industrial y comercial se mantiene en el país y parte de ella cruzará por Querétaro, con escala en el municipio de Huimilpan.



Expuso que la mayor parte de la zona cercana al Libramiento en Huimilpan es de uso agrícola, lo cual no es impedimento para la comercialización del suelo, ya que el mercado sabe que con los años esto puede cambiar.



Consideró necesario que, antes de que el mercado rija la compra de tierras en esa zona, exista un ordenamiento urbano a través de un plan de desarrollo.



El gobierno municipal de Huimilpan inició los trabajos de actualización del Plan Parcial de Desarrollo del municipio con la finalidad de fortalecer el Plan de Desarrollo Municipal para ordenar y planear el crecimiento en la zona, preservando las zonas naturales, con visión a largo plazo.



El plan establecería que sólo se pueda instalar en la localidad industria limpia, que utilice energías alternativas y se adapte al entorno natural del municipio.



También consideraría la conservación y protección de las áreas naturales, además de mantener e impulsar el desarrollo turístico, detalló Alejandro Granados Becerril, director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del municipio.