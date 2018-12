Hacen paro empleados del SAT en protesta por despidos masivos

LEÓN, Gto.-La mañana de este lunes 24 de diciembre cerca de 300 empleados de las tres oficinas ubicadas en el Sistema de Administración Tributaria (SAT) en Guanajuato, realizaron un paro laboral, en protesta por los despidos masivos que se han realizado en los últimos días.

El pasado jueves 20 de diciembre cerca de 200 trabajadores del SAT en Irapuato fueron despedidos y en León se dice que son diez.

Por lo anterior, funcionarios del SAT acordaron reunirse en punto de las 10:00 horas a las afueras de los tres edificios en Celaya, Irapuato y León, y prevén impedir las actividades diarias de esta dependencia en la entidad.

Utilizaron carteles con mensajes como "nosotros también somos pueblo" y "Nosotros no somos la Mafia del Poder", dirigidos al presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, debido a que les han argumentado que sus despidos se deben a que se realizó un recorte en el presupuesto federal.

En grupos que fueron creados a través de distintas redes sociales también se organiza una protesta a nivel nacional en la que más de tres mil ciudadanos han confirmado su asistencia.

En la CDMX, los manifestantes han señalado que se colocarán en las afueras del Palacio Nacional y después intentarán interrumpir la conferencia matutina que ofrece el presidente López Obrador, para exigir una solución favorable a esta problemática.

Trabajadores que aún conservan su trabajo también asistirán a la protesta porque tienen miedo de que los despidos masivos continúen en el mes de enero. "Los que tenemos el empleo estamos en incertidumbre, no sabemos por cuánto tiempo será, apoyemos ahora", dijo Ángel 'N'.

En León, los trabajadores aseguran que se les envió de vacaciones hasta el 7 de enero sin que se les haya pagado su aguinaldo ni su prima vacacional y en una reunión que tuvieron el viernes con el administrador de esta sucursal, se les comentó que aún no se define si continuarán con su trabajo al terminar el periodo vacacional.

“Ahorita ya salimos de vacaciones, pero no sabemos si vamos a regresar, nos dijeron que los aguinaldos no nos lo van a poder dar porque se bloquearon las cuentas y los sistemas del SAT en todo México, por eso nos vamos sin nuestro aguinaldo ni la prima vacacional, nos dijeron que la quincena nos llegará normal, pero no sabemos sí será cierto", dijo Ana N.

Para la protesta los trabajadores han acordado mantenerse en grupos de cuatro personas, llevando una pancarta por cada cuarteto.

Los trabajadores han externado su molestia y mencionan que incluso han pasado más horas en las oficinas del Sistema de Administración Tributaria que en sus hogares.

“No puede ser que tantos años de vivir por la institución -porque pasamos más tiempo ahí que con nuestra familia- y que se quieran deshacer así de nosotros”, señaló Víctor N.

También se ha manejado la idea de crear una comisión en la que se incluya a un representante de cada ciudad en la que el SAT tiene sede o crear un sindicato de trabajadores para poder pelear por sus empleos y tener una coordinación más efectiva.

Versiones periodísticas afirman que el Sindicato Nacional de Trabajadores de Hacienda no ha intervenido en los despidos masivos debido a que las personas recortadas eran trabajadores que se encontraban bajo el régimen de pago por honorarios.