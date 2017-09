Guanajuato busca subir peldaño en exportaciones 

El estado de Guanajuato ocupa el séptimo lugar nacional como exportador y tiene la meta de ubicarse en el sexto sitio, aseguró Luis Ernesto Rojas, director general de la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior (Cofoce) de la entidad.



Informó que en enero-junio de 2017 las exportaciones de Guanajuato ascendieron a 11 mil 875 millones de dólares, lo que significó un aumento de 9.5 por ciento anual.



Durante la presentación del Foro GO de comercio exterior, que se llevará a cabo en octubre próximo en la ciudad de León, Rojas reconoció el avance que en materia de comercio exterior ha tenido el estado, donde en 2016 se registraron 21 mil 500 millones de dólares de exportaciones.



Actualmente, expuso, son 32 municipios de la entidad que tienen actividad exportadora a 118 distintas naciones en el mundo.



Respecto a la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCA), el director de la Cofoce mencionó que el calzado y la industria agroalimentaria son los sectores productivos en Guanajuato más sensibles a la renegociación trilateral.



“Hemos hecho un análisis exhaustivo junto con las cámaras empresariales del impacto que pudiera tener (...) hay sectores como el calzado que pudiera tener un impacto de 8 por ciento, el de agroalimentos que pudiera llegar hasta un 10 por ciento, aunque varía por cada actividad”, indicó. “Esos son los dos en los que nos hemos enfocado”.



Destacó la importancia no sólo para Guanajuato, sino para el Bajío como región, del tema automotriz, donde se tiene que cuidar el valor de contenido nacional.



“Es el tema más relevante que se tiene que llevar a la negociación ahora que vamos a la segunda ronda, es cuidar el valor de contenido regional de la industria automotriz, se tiene que mantener”, aseveró.



IMPULSAN E-COMMERCE



Por otra parte, en el tema de comercio electrónico, Luis Rojas advirtió que las compañías en Guanajuato tienen poca participación en las plataformas de e-commerce.



Consideró que hace falta información entre los empresarios sobre la utilidad y la forma en cómo acceder a éstas, para detonar ventas y participación de mercado.



Diego Anda, director general de MIPyME Digital y Emprendimiento de la Secretaría de Desarrollo Económico de Guanajuato, mencionó que se buscará acercar y apoyar a los exportadores en el tema de e-commerce en el Foro GO.



Los directivos aseguraron que en la actualidad, la forma en la que se compra, vende, fabrica y promociona un producto o servicio a nivel internacional ha cambiado de forma drástica, por lo que en el evento se abordarán temas como la disrupción en los negocios, la aplicación del marketing digital, entre otros.