Gerardo Sánchez pide que no lo den 'por muerto' para candidatura del PRI en Guanajuato

GUANAJUATO, Gto.— El senador priista Gerardo Sánchez García, quien es uno de los aspirantes a la candidatura para gobernador del estado de Guanajuato en el proceso electoral del 2018, dijo que nadie está muerto en la política hasta que no haya una definición en el partido y pidió no hacer caso a rumores.



A pesar de que se dice que José Luis Romero Hicks será el candidato del PRI al gobierno del estado, Sánchez García mantiene sus aspiraciones, que expuso, no obedecen a un proyecto personal, “sino al de mucha gente de Guanajuato en todo el estado”.



Señalo que es importante el trabajar de manera intensa sin buscar evasivas ni justificaciones ante problemas que aquejan a la ciudadanía, como la inseguridad, corrupción, opacidad, falta de transparencia entre otros, para lo cual aseguró que en su caso está preparado tanto para contender de manera interna como constitucionalmente por dicho cargo.



“Todo lo demás son puros rumores, lo que si creo es que nosotros estamos preparados para una contienda interna y una contienda constitucional, y para impulsar un proyecto hay que estar preparados, no son motivo de ocurrencias “



Sánchez García aseguro que están en una movilización y en un activismo permanente como priistas y de esa manera poder acariciar un proyecto de lograr en Guanajuato la alternancia política.



Dijo que el hecho de que no haya sido emitida aún la convocatoria por parte del CEN del PRI ha permitido a cada uno de los aspirantes reforzar el contacto con sus líderazgos en diferentes municipios y así formar un frente más sólido.



“En vía de mientras naturalmente todos los que aspiramos estamos haciendo las acciones que nos corresponde, visitar las diferentes municipalidades estar en contacto con nuestros liderazgos y también estamos construyendo acuerdos y alianzas que permitan ir consolidando un frente también en el estado de Guanajuato”



Por ultimo mencionó que el PVEM tiene sus argumentos para no ir en alianza con el PRI tanto en gubernatura como en alcaldías en el 2018, pero la realidad es que su partido tiene en los diferentes municipios cuadros competentes que sabrán dar la batalla necesaria en dicho proceso.