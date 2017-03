Geopolítica, instrumento para entender realidades cotidianas

Tradicionalmente el uso de la geopolítica se ha relacionado con situaciones de Estado y sobre todo para explicar, analizar y proponer cursos de acción en torno a los intereses nacionales de los gobiernos y en especial de las potencias mundiales. Sin embargo, su uso puede extenderse a diferentes ámbitos, sin olvidar el fundamento de la disciplina que es el estudio de la relación entre el espacio y el poder.



La complejidad de la realidad internacional demanda aproximaciones diferentes, innovadoras y a veces arriesgadas para poderla entender. Si los analistas internacionales seguimos usando teorías y metodologías tradicionales solamente tendremos una parte de esa realidad.



Detrás de fenómenos que aparentemente son tan naturales como la comida, las diversiones, los deportes, por citar algunos ejemplos, se encuentran intereses y disputas por el control del espacio y la distribución del poder.



Una aproximación interdisciplinaria se impone para entender diferentes realidades y, al mismo tiempo, puede complementar la interpretación de fenómenos que conllevan más de lo que se muestra en un primer acercamiento.



Por ejemplo, el economista y psicólogo francés Christian Boudan nos habla de una “Geopolítica del Gusto”, en donde señala que actualmente hay una disputa entre la cocina tradicional y la industria de los alimentos procesados.



Los deportes también tienen sus elementos ocultos, no por ser malos o dañinos, sino porque en el día a día, nosotros como fanáticos no nos detenemos a pensar en todas las aristas que tiene, por ejemplo, la celebración de un evento como la copa mundial de futbol y reflexionar sobre las razones por las que en 2014 se realizó en Brasil y no en otro país.



La moda es otro ejemplo. Preguntas como ¿por qué o cuáles tendencias se impondrán en una temporada?, ¿cuáles colores y telas se usarán?, ¿cuáles figuras públicas portarán determinados diseños?, son todos cuestionamientos que tienen respuestas, en ocasiones, no siempre sencillas.



En realidad, muchas cosas de nuestro día a día responden a una disputa por el espacio y el poder. Para entender más y si quisiéramos conocer mejor lo que hay detrás de una decisión que, a primera vista, nos parecería normal o cotidiana, podríamos iniciar el estudio de una aproximación diferente a la realidad, a la que podríamos denominar como “Geopolítica Oculta”, la cual podría ayudar a caracterizar situaciones poco vistas, no estudiadas y muchas veces ignoradas.



*Joel Angel Bravo Anduaga es profesor del Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro.

jabravoa@itesm.mx