Gasolineros reportan pérdidas por desabasto en Querétaro

El sector gasolinero de la entidad registra pérdidas económicas considerables derivado del desabasto de combustible en algunas estaciones, aseguró el gerente general de la Unión de Estaciones de Servicio de Querétaro (Uesqro), Enrique Arroyo.

Refirió que diariamente, en promedio, se registra un consumo de entre 15 a 17 mil litros, considerando los tres productos, y cada día, a partir de la disminución del suministro, se han dejado de vender 10 mil litros de gasolina.

El gerente general de la Uesqro declaró que hasta ahora no tienen confirmación del envío de barriles de combustible que gestionó el gobernador este sábado, con la finalidad de resolver la situación.

Indicó que esperan que en las próximas horas tengan comunicación con personal de Pemex para poder ofrecer información este lunes.

"Tenemos entendido, de acuerdo con información que he leído de diferentes medios, que a partir de hoy se iba a recibir producto vía ducto, pero nosotros no lo hemos podido confirmar porque no tenemos comunicación con Pemex", afirmó.

El último reporte indica que 68 estaciones de servicio no cuentan con combustible o sin uno de los productos.

Enrique Arroyo dijo que el último estatus que informan las estaciones afectadas es que estaban recibiendo combustible por parte de pipas que provienen de San José Iturbide.

"Todavía no tenemos información confiable que nos diga que estén recibiendo combustible por ducto de Pemex", expuso.

El representante de los empresarios gasolineros invitó a la población a evitar consumos de gasolina por pánico, ya que se puede agravar la situación.

"Que hagan un consumo razonable y que eviten el uso del vehículo si no es necesario", señaló.

Este domingo, algunas estaciones de combustible de BP y todas las de Exxon Mobil surten combustible sin que se observen amplias filas, mientras que las que están relacionadas con otras marcas y con Pemex se mantienen cerradas y sin combustible o sin algún producto.

El sábado, sobre todo por la tarde, ciudadanos abarrotaron las estaciones de Exxon Mobil y algunas de G 500 en busca de gasolina. Incluso algunos ciudadanos, por el temor, llevaban hasta garrafas para almacenar.