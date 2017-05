Familias afectadas por la SCT en San Luis Potosí

El municipio de Rioverde es el corazón de la Zona Media del estado, una de las cuatro regiones en las que se divide el territorio potosino y que colinda con 12 municipios de San Luis Potosí. Es una región en la que sus habitantes viven en permanente trayecto hacia la capital del Estado, ya sea para estudiar, acudir al médico, realizar trámites o visitar familiares.



Fuera de la capital, el tema del transporte es bastante complejo al interior del estado, hay lugares donde no llega el servicio público, y también hay municipios en donde el servicio que se presta no cumple con las condiciones de calidad para trasladar a la población de una región a otra. Aunque, en el precio, el transporte público es bastante costoso.



Un viaje en autobús de San Luis Potosí capital hacia las principales ciudades de México ronda cantidades y costos similares, por ejemplo: si viajamos 417 kilómetros de San Luis Potosí a la Ciudad de México el costo es de unos 550 pesos, un viaje a la ciudad de Toluca cuesta 450 pesos y recorre alrededor de 400 kms. mientras que un viaje de 485 kms. hacia Guadalajara cuesta 490 pesos y por último, un viaje de 515 km hacia Monterrey cuesta unos 600 pesos. Sin embargo, recorrer los 175 kms. de Rioverde a San Luis Potosí en autobús cuesta 450 pesos.



Por ello los rioverdenses han optado históricamente por organizarse en grupos de familiares y amigos para reducir los costos de traslado a la capital del Estado, se reúnen por lo general en puntos ya conocidos y se mueven en grupos para ir y venir a San Luis Potosí.



Desafortunadamente el mal tino de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes potosina, así como la falta de criterio y la poca capacidad para resolver de fondo los problemas de movilidad han puesto en apuros a cientos de familias rioverdenses.



El pasado 9 de Mayo la SCT-SLP llevó a cabo un operativo anti transporte “pirata”; detuvieron y le retiraron su vehículo a un conductor que trasladaba amigos hacia la capital del estado realizando la tradicional “cooperacha”.



Este acto además de violar los derechos de tránsito de los pasajeros ha generado un escandaloso grito de inconformidad en redes sociales del municipio naranjero, al fin que “pueblo chico, infierno grande”.



Han sido ya muchos los desatinos de la SCT-SLP del manejo del tema del transporte, basta recordar el pésimo manejo y la falta de operatividad que se le dio al tema de Uber y ahora afectan al interior del estado, sin que su titular ponga una solución de fondo.



Al gobierno de Juan Manuel Carreras no le convienen más brotes de inconformidad social e inestabilidad, sus funcionarios bien harían en poner atención al tema y desquitar su sueldo con una reingeniería al tema de movilidad y transporte público para todo el estado.



*Regidor en Soledad de Graciano Sánchez, SLP.

Tw. @lfernandogamez

fernandogamezslp@gmail.com