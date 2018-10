Fabricantes de bolsas plásticas van por amparo colectivo

Los Industriales de Bolsas Plásticas (Inboplast) promovieron una demanda de amparo colectivo en contra de la prohibición de su producto en el municipio de Querétaro.

Un total de 25 empresas agrupadas en Inboplast emprendieron esta medida legal para dejar sin efecto la publicación de la reforma al Reglamento de Protección Ambiental y Cambio Climático, en la que se establecieron sanciones para los comercios que utilicen bolsas plásticas para el acarreo de mercancía.

El abogado de esta organización, Carlos Macedo, informó que la demanda de amparo fue admitida el 5 de septiembre por el Juzgado Cuarto de Distrito, el cual programó una audiencia constitucional para el mes de octubre.

“Nosotros estamos esperando que obviamente se lleve a cabo la audiencia constitucional, que se exhiban todos los elementos probatorios para al final tener la protección de la justicia con la declaratoria de inconstitucionalidad del reglamento”, precisó.

El abogado indicó que el reciente acuerdo del Ayuntamiento de Querétaro para abrogar la Norma Técnica Ambiental sobre las especificaciones de la clasificación de las bolsas de acarreo, favorece a su estrategia legal.

“Lógicamente nos va a dejar ya más efectivo el tema del amparo en razón de que no existe una clasificación de qué tipo de norma estamos hablando, porque es muy genérica la prohibición”, refirió.

Explicó que el reglamento quedó inoperante en “razón de que no hay una clasificación de qué bolsas específicamente están prohibidas conforme al reglamento, por lo tanto no puede aplicarse un reglamento que no está plenamente clasificado”.

Con esta medida legal, los industriales de bolsas plásticas también buscan dialogar con el Ayuntamiento queretano y llegar a un acuerdo que no perjudique a este sector.

“La idea es explicarles las razones técnicas por las cuales no es la prohibición como se reduce el impacto ecológico”, dijo Macedo.

Por separado, José Anguiano, presidente de Inboplast, expuso que su intención es cooperar con la autoridad para que exista una Norma Técnica que no sea prohibitiva, sino que incentive a la industria a sustituir el polietileno virgen por plástico reciclado para insertar a la sociedad en una economía circular.