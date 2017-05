Esto costará usar el Libramiento Palmillas-Apaseo el Grande

Una vez que entre en operación la concesionaria Autovías en las casetas del Macro Libramiento “Centenario de la Constitución” Apaseo- Palmillas, las tarifas serán más altas que las que previamente se habían anunciado.



El precio del peaje para el tramo completo se ubicarán entre 37 y 401 pesos, dependiendo del tipo de vehículo.



Autos y pickups pagarán 75 pesos; autobús y camión de 2, 3 y 4 ejes, 166 pesos; camión de 5 y 6 ejes, 260 pesos; camión de 7, 8 y 9 ejes, 401 pesos El eje excedente ligero costará 37 pesos y el excedente de carga, 83 pesos.

El secretario técnico del Centro SCT Querétaro, Oscar Navarro Almaraz, indicó que durante el fin de semana hubo confusión sobre la gratuidad en las casetas del macro libramiento. Explicó que la empresa concesionaria de la operación y administración de las casetas de cuota Autovías entrará en funcionamiento a partir del sábado 27 de mayo.

Tarifas promocionales

(hasta el viernes 26 de mayo) Motos $17

Autos $35

Autobús (2, 3 y 4 ejes) $65

Camión (2 y 3 ejes) $65

Camión (4 y 5 ejes) $130

Camión (6, 7, 8 y 9 ejes) $180

Eje Excedente ligero $18

Eje Excedente carga $35



Sin embargo, desde este pasado lunes Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) tomó el control de las casetas del libramiento, en acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para cobrar una cuota de recuperación que han denominado promocional, con lo que recuperan parte del peaje que ya no obtienen en la caseta de Palmillas de la carretera 57.



Esto es, por ejemplo, quienes vienen de Tepozotlán sobre la autopista 57 hacia Celaya, y toman el macro libramiento Palmillas- Apaseo, ya no pagan peaje en la plaza de cobro número 5 de Palmillas. Las tarifas promocionales van de los 17 a 180 pesos.



En la práctica únicamente del viernes 19 al domingo 21 de mayo no se cobró cuota en el macro libramiento. La tarifa promocional de Capufe inició este pasado lunes y se mantendrá hasta el viernes 26 de este mes.



Tarifas promocionales:

Tarifa de la concesionaria Autovías tramo completo Palmillas-Apaseo El Grande

(16 por ciento de IVA incluido)

Motos 37 pesos

Autos y Pickup´s 75 pesos

Autobús (2, 3 y 4 ejes) 166 pesos

Camión (2, 3 y 4 ejes) 166 pesos

Camión (5 y 6 ejes) 260 pesos

Camión (7, 8 y 9 ejes) 401 pesos

Eje excedente ligero 37 pesos

Eje excedente carga 83 pesos