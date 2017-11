'Escudo', sin resultados en Guanajuato por falta de inteligencia: IP

LEÓN, Gto.-Empresarios de Guanajuato lamentan que el programa de seguridad Escudo, que inició el 15 de abril de 2014, y que surgió con apoyo de tecnología de punta para garantizar la paz y tranquilidad social de las familias de los 46 municipios, con un costo de 2 mil 700 millones de pesos, siga sin dar los resultados esperados por la falta de inteligencia.



Luis Gerardo González, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado en el Estado de Guanajuato (CICEG) dijo que Escudo está “quedando a deber” debido a que la inseguridad sigue afectando no sólo a la sociedad, sino también a la economía por los robos, asaltos, secuestros y homicidios.



El presidente de los industriales de calzado señaló que cada vez son más frecuentes los asaltos a trabajadores del sector.

Programa innovador En 2014 el gobierno del Estado de Guanajuato puso en marcha el que se ofrecía como el programa más innovador en materia de seguridad y prevención: “Escudo”. Para dicho proyecto se aprobó una inversión de dos mil 700 millones de pesos. El objetivo, inhibir la ejecución de delitos y contar con herramientas para combatir al crimen organizado, de acuerdo con lo anunciado por el gobernador de Guanajuato Miguel Márquez Márquez.



Para ello se instalaron 124 arcos carreteros a lo largo y ancho del territorio estatal con la meta de prácticamente blindar las fronteras. Se instalaron 2,700 dispositivos electrónicos, (cámaras urbanas y locales; lectores ALRP para la detección de placas robadas; y lectores para la identificación de frecuencia vehicular), se colocaron más de 320 kilómetros de fibra óptica. Todo ello reunido en una sola plataforma tecnológica compartida entre los tres niveles de gobierno, por medio del C5i ubicado en el municipio de Silao.



Y es que el aumento en la criminalidad se está registrando en toda la ciudad, pero de acuerdo a los reportes de los zapateros, principalmente en el Barrio de San Miguel, la Zona de Central de Abastos, Julián de Obregón y Piletas.



“Está rebasado el tema de inseguridad, nos han hablado varios fabricantes de asaltos a sus obreros e incluso que se han incrementado en algunos puntos de la ciudad homicidios dolosos y cosas por el estilo, y estamos muy en contacto con las autoridades para coadyuvar, muchas veces se habla de problemas entre pandillas u otra cosas, pero sí hay una percepción importante de que no está la seguridad bien controlada”, destacó el líder de los zapateros.



Admitió que el programa quizá está funcionando para identificar placas o recuperar vehículos, pero no es suficiente, “se debe trabajar más con los datos que se recaban en el programa y hacer planes de qué más se puede hacer pues queda mucho a deber; se debe incrementar la inteligencia y generar ideas con la experiencia de lugares donde se han tenido mejores resultados”.



Aseveró que los delincuentes todos los días trabajan en cambiar sus formas de delinquir, se ve en los fraccionamientos privados, empresas, bancos y es lo que afecta no sólo a los empresarios, sino a la sociedad en general, los comerciantes, a los empleados.



Por su parte, el líder local de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, René Ocaña, sostiene que no se conoce una estadística sobre algún índice de mejora en cuanto a indicadores criminalísticos, y no se sabe sobre algún impacto positivo de prevención y anticipo ante los delitos que se presentan.



Por su parte, Gustavo Guarieb Ranth, líder del Consejo Coordinador Empresarial de León, refirió que a más de tres años de operación, ha quedado claro que el Programa Escudo no ha dado los resultados que se esperaban, ya que a pesar ya que a pesar de los recursos invertidos ha contribuido muy poco para reducir los delitos de alto impacto en el estado.



Rodeado de críticas



Desde el principio el programa Escudo estuvo rodeado de críticas, por la adjudicación directa del contrato a la empresa Seguritech SA de CV, el 3 de enero del 2013, con el que La empresa se aseguró un pago de aproximadamente 600 millones de pesos por año hasta 2018. El gobernador Miguel Márquez Márquez aseguró que fue una medida legal, por razones de seguridad.



En 2016 el Órgano de Fiscalización del Congreso determinó que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) incurrió en irregularidad al aprobar dicho contrato, pues no acreditó que la oferta fuera la mejor en precio, calidad, financiamiento y oportunidad, tal y como lo marca el artículo 44 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones de Servicios del Sector Publico de Guanajuato.



Javier Aguirre Vizzuett, delegado de la Secretaría de Gobernación, aseveró que el problema de inseguridad del gobierno se debe a la falta de compromiso y responsabilidad, lo que le hace falta al programa millonario.



Aguirre Vizzuett dijo que la moda en los últimos meses es decir que la delincuencia “es un tema del orden federal” pero los estados no pueden evadir la realidad y ser corresponsables, porque todos tienen que ver en el tema, aseveró.



“La gente está cansada de que se echen la pelotita, y no dar soluciones, el tema de robo de combustible es una práctica que atiende el gobierno federal y estatal, y quien debe dar las cifras de los resultados es el gobernador al igual que cada uno de los municipios, de tal manera que se prevenga el delito con acciones”; señaló Aguirre Vizzuett.