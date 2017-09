En Querétaro no se toman decisiones pensando en la próxima elección: Aguilar 

Marcos Aguilar Vega, presidente municipal de Querétaro, se reconoció como un alcalde “disruptivo”, que no toma decisiones pensando en el costo político ni en los próximos comicios, sino en el futuro de la capital.



Durante el mensaje ciudadano después de la entrega en Cabildo de su Segundo Informe de Gobierno, dijo que pone su futuro en manos de los ciudadanos, que son quienes deben juzgar su labor, aunque precisó que el único trabajo al que aspira se encuentra en la política.



“Estoy en manos de los ciudadanos en primero término y, en segundo lugar, de mi partido a quien institucionalmente siempre he respetado y asumiré cualquier determinación que en este rubro tomen, por supuesto no dejo de suspirar y decirles que la única vida a la que aspiro dedicarme es a la vida política”.



Dijo que “nunca ningún presidente municipal había sido tan criticado”. Sin embargo, aseguró que la crítica le permite avanzar y mejorar.



En su administración, destacó, se han tomado las acciones y decisiones que otros gobiernos tuvieron miedo de ejecutar, o que por comodidad o costumbre no se atrevieron a llevar a cabo.



Reconoció errores, pero, dijo, dolo. “Cuando tomas tantas decisiones seguro en alguna te equivocas. Lo que se busca -agregó- es que Querétaro “no sea un municipio mediocre”, sino de éxito, el mejor del país.



Ante más de mil personas reunidas en el Querétaro Centro de Congresos, Aguilar Vega pidió a otros actores políticos actuar con responsabilidad durante al proceso electoral para que no se trastoque la tranquilidad y la seguridad de los ciudadanos.



“Sé que todos los que aspiran a gobernar u ocupar un espacio político son personas que quieren el bien de todos los ciudadanos de Querétaro, y en la forma está el fondo y el ciudadano debe exigir que esa forma sea respetuosa con la ciudad y con todos nosotros.”



Entre los logros, el edil destacó el aumento de inversión en seguridad, en comparación con la administración municipal anterior; entre ellas las que refieren a las labores de contención y prevención que se realizan en la materia con más tecnología, arcos lectores, 475 cámaras de videovigilancia, capacitación, más policías, el arranque de la construcción de una subcomandancia de capacitación y la modernización del C4.



Informó que su gobierno aplicó 100 millones de pesos para la adquisición de cámaras de vigilancia y arcos lectores, con lo que se incrementó en 1000 por ciento la detección de autos robados.



Con base en la teoría de ‘las ventanas rotas’, indicó, se ha construido un planteamiento preventivo en materia de seguridad, mediante la recuperación de espacios públicos, para lo cual se hizo una inversión de 29.7 millones de pesos para pintar y rehabilitar 61 puentes vehiculares, 46 puentes peatonales y 91 mil postes en toda la ciudad.



Anunció 35 millones de pesos para la construcción de cien kilómetros más de ciclovías, que se suman a los 100 que ya se están construyendo en diferentes proyectos; y recordó que para enero en el Centro Histórico operarán 50 cicloestaciones con 450 bicicletas.



El alcalde expuso que en dos años de gobierno se han ejercido 2 mil 329 millones de pesos en obra pública, superior a lo aplicado por gobierno anterior que invirtió 700 millones de pesos, lo cual es posible gracias al manejo adecuado de las finanzas municipales y a la recaudación del impuesto del predial, lo cual, dijo, ha sido reconocido por calificadoras internacionales.



El edil también mencionó la construcción de la planta separadora de basura, la puesta en marcha de las papeleras monumentales, la rehabilitación y recuperación del espacio de la Alameda Hidalgo, la operación del transporte escolar gratuito, proyecto único en el país en zona urbana, y otros rubros.



Ante la ausencia del gobernador, Francisco Domínguez Servién, el edil pidió no generar especulaciones, pues que es su amigo y su falta solo se debe al quinto informe de gobierno del presidente de la República, Enrique Peña Nieto.



Aguilar Vega anunció la creación de un polideportivo con una fosa de clavados, alberca olímpica, alberca de iniciación y dos albercas terapéuticas, que se edificará en la delegación Félix Osores Sotomayor y el desarrollo de la Ciudad Cardio Protegida con una inversión de 5.2 millones de pesos que consiste en la adquisición de 96 desfibriladores.