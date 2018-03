El reto de crecer en la micro, pequeña o mediana empresa

Dentro de la micro, pequeña o mediana empresa (Mipymes) en México, normalmente recae en los gerentes o dueños la toma de decisiones, ya sea en la capacidad de descubrir y/o en explotar nuevas oportunidades de crecimiento, por lo que la perspectiva de entender a la persona se vuelve importante para comprender las aspiraciones que tienen sobre el crecimiento de su empresa.

Aunque si bien es cierto que la mayoría de los gerentes o dueños quieren que sus empresas crezcan, no todos están dispuestos a realizar los esfuerzos para llegar a las metas propuestas. El mejor ejemplo de ello es cuando vemos un anuncio de “Orgullosamente somos la única sucursal” ¿Qué me está transmitiendo el emprendedor sobre sus capacidades de realizar un negocios escalable y rentable? ¿Por qué si tiene un negocio tan rentable, no da el siguiente paso?

Por esta razón debemos identificar algunos de los retos que lleva el proponer el crecimiento dentro de la organización. Algunos ejemplos son:

Desde la perspectiva de la empresa: (1) Llevar a una capitalización de la empresa, (2) la profesionalización y descentralización en los puestos de trabajo y (3) la capacidad de mantener la calidad de los productos o servicios.

Desde la perspectiva de la persona: (1) Aumento de la carga de trabajo, (2) riesgo del beneficio económico actual, (3) dejar de contar con tiempo disponible para las actividades que más se disfrutan y (4) dejar nuestra zona de confort.

Evidentemente, no todos los dueños o gerentes están dispuestos a pagar las consecuencias que exige el crecer, ya sea porque no se sienten capaces, por desconocimiento de los apoyos existentes o por el miedo de arriesgar su patrimonio. Definitivamente los programas de aceleración y acompañamiento empresarial son una buena forma de hacerse de expertos para superar estas barreras, que nos pueden llevar de la mano en este proceso de contar con un crecimiento sostenido y sustentable.

*Director Regional del Departamento de Emprendimiento del Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro.

moises@itesm.mx