'El Mijis' bendice su oficina del Congreso

SAN LUIS POTOSÍ, SLP.- El diputado integrante de la fracción de Morena en la Legislatura de San Luis Potosí, Pedro César Carrizales Becerra, 'El Mijis', realizó una ceremonia para bendecir sus oficinas dentro del Congreso, con la finalidad de alejar malas vibras y poder tomar buenas decisiones a favor de los potosinos.

Para el acto acudió el sacerdote Rubén Pérez, quien de acuerdo al Mijis, fue invitado por recomendación de un amigo, pero sobre todo, por el activismo que realiza a favor de la comunidad migrante que transita por el estado.

“Viene el sacerdote por recomendación de un amigo, estamos del mismo bando, es una persona comprometida con el activismo a favor de los migrantes, lo trajimos para que bendiga mi trabajo, mi día, mi familia, mis amigos.

"Si hay algo malo aquí, que se vaya, porque donde quiera que se pare uno hay malas vibras y este es un lugar donde se toman muchas decisiones, por lo que es necesario que haya buena vibra”, dijo el legislador.

Al ser cuestionado sobre si no viola la ley con la bendición de su oficina, declaró que no es un acto oficial, ya que se trata de algo personal que no interviene con el trabajo legislativo, y que incluso, es parte de su estilo de vida.

“Si van a mi casa van a encontrar una imagen y aquí (el Congreso) es mi nueva casa, y hay que tomar buenas decisiones”, indicó.

Pedro Carrizales aseguró que realizará su trabajo con responsabilidad dentro del Congreso del Estado, pero siempre de la mano con su activismo a favor de los chavos banda y los derechos humanos, porque es parte del compromiso que tiene con la ciudadanía de San Luis Potosí.