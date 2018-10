El ICO respalda la necesidad de apostarle al cambio

La Oferta Inicial de Monedas (ICO por sus siglas en inglés) se refiere a un modelo de crowdfunding para levantar capital para un proyecto específico.

Este modelo ha logrado levantar hasta 6.3 billones de dólares en cuatro meses de este año. El nuevo sistema de inversión aparece al lado de las Ofertas Públicas de Ventas (IPO, Inicial Public Offer) que se lanzan al mercado para financiar empresas, haciéndolas de inversión pública.

Las OPV parecieran quedarse atrás en cuanto a la posible velocidad en que ciertos proyectos pudieran ser desarrollados, y he aquí el riesgo o el beneficio del ICO.

El ICO se fondea en criptomoneda basada generalmente en un protocolo existente de cadena de bloques, con este fondo el proyecto se pretende desarrollar; sin embargo los ofertantes o empresarios no ofrecen un dividendo de su empresa a los inversionistas, sino que ofrecen un token que tiene el potencial de ser líquido y redituable en muy poco tiempo.

Lo contrario pasa con OPV, en el que un inversionista inicial tendría que esperar años en que la empresa se haga pública para poder retirar una inversión redituable, ambos siempre con cierto riesgo.

La atracción del ICO se trata más de fondear una idea, la cuestión es que no siempre la idea está completa o el genio que la tuvo posiblemente no sepa administrarla, lo que hace a una inversión en un OPV mucho más estable, ya que existe el tiempo de maduración lo que la hace un poco más viable, aunque todos sabemos que el tiempo no lo es todo.

Cabe resaltar que la mayoría de las ideas que el ICO termina fondeando, son ideas escritas en “white papers” para proyectos disruptivos de cambio de sistemas basados en el inmenso potencial de la cadena de bloques, cuyo significado para muchos representa el poder de la descentralización política y económica.

El ICO, sus obvios riesgos y su posible burbuja, solamente representan un grito colectivo por un cambio necesario respaldado en capital.

*Docente del Departamento de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro.

enontiver@itesm.mx