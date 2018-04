El exfutbolista Adolfo Ríos se registra como candidato a la alcaldía de Querétaro

QUERÉTARO, Qro.- El exfutbolista de la Selección Mexicana y actual presidente del Partido Encuentro Social (PES) en el estado, José Adolfo Ríos García, se registró ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) como candidato a la alcaldía de Querétaro por la coalición 'Juntos Haremos Historia', conformada por Morena, PT y PES.

Después de su registro, en entrevista, el candidato mencionó que había esperado los tiempos para expresar abiertamente que participaría en el proceso electoral y resaltó que actualmente la estructura de su equipo se está fortaleciendo.

“No hay un rival fácil y a nuestro propósito es fortalecernos para llegar a ganar. Los ejes de lo que queremos son integridad, honestidad, transparencia, participación. No puedo hablar de propuestas porque no son los tiempos, pero esas son las intenciones para mejorar en Querétaro”, indicó.

Adolfo Ríos mencionó que está dispuesto a debatir con los otros candidatos, sobre todo para que la población lo conozca más y dijo que lo que le preocupa no es lo que hagan sus oponentes, sino lo que su equipo realice.

Además, destacó que actuarán de manera limpia, haciendo eco al pacto de civilidad que se firmó entre universidades, partidos políticos y cámaras empresariales para evitar denostaciones y campañas sucias.

“Sabemos que ese pacto cuando empiece la contienda difícilmente se va a respetar, pero sabemos quiénes somos y con qué equipo contamos y por donde vamos caminar, y por eso no venimos a golpear a nadie, a mentir o ensuciar el nombre de nadie, vamos a actuar con cordialidad”, afirmó.

También comentó que su campaña será austera y lanzó la iniciativa a las autoridades electorales para que al resto de los partidos políticos les asignen los mismos recursos económicos que a su instituto político; sin embargo, dijo estar abierto a recibir recursos de la iniciativa privada.

“Nuestra campaña es austera. No queremos que nos den más; queremos que a los otros partidos les den igual que nosotros; no estamos para hacer derroche, pero la persona que tiene buena voluntad y empresarios se sumen con nosotros, para que lo que se gaste no salga de los bolsillos de los ciudadanos, pero sí de los ciudadanos que se sumen con nosotros”, indicó.

Acompañado del dirigente estatal de Morena, Carlos Peñafiel y candidatos de la coalición, el candidato refirió que está preparando la presentación de sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses como un acto de transparencia.

“Es eso transparentar. Saber con qué llegan y con que se van. No es una situación que nos preocupe porque bendito dios el futbol nos dio para tener nuestras necesidades cubiertas y entonces no estamos entrando a la política por dinero, estamos entrando por convicción y un llamado de servir a la gente. No tengo nada qué ocultar”, indicó.

Expresó que cumple con el requisito de residencia en el municipio de Querétaro, pese a que otros partidos habían comentado que no lo tenía porque hace 3 años votó en el municipio de El Marqués.

Adolfo Río se mantendrá también como dirigente estatal del PES, ya que de acuerdo con los estatutos del partido esto está permitido, pero delegará actividades al secretario general Darío Santos.