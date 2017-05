El “ciber” riesgo

En la actualidad la tecnología ha llevado al desarrollo humano en muchas áreas dentro de las que se puede destacar las finanzas con los procesos fiscales virtuales que son mucho más rápidos y ágiles, así como en otras áreas la medicina y la investigación.



Este año, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) celebra 50 años con el XIII Simposio Nacional en donde Querétaro ha tenido un crecimiento financiero y económico, siendo la tecnología un soporte importante para este Instituto.



Pero la tecnología no siempre se usa con finalidad de llevar al ser humano a prosperar, tal es el caso que sucede en la actualidad con el secuestro de información mediante medios virtuales.



En los últimos días se han escuchado y levantado varios casos de robo de datos mediante un virus denominado WannaCry. Este virus atacó el viernes 12 de mayo, tiene la modalidad “ramsoware” y se dirigió principalmente a empresas en donde se les solicitaba un rescate por el secuestro de la información, dicho rescate debería de ser pagado en bitcoins, divisa electrónica que permite adquirir bienes y servicios. Este afectó a 75 mil usuarios y se utiliza este método porque es una moneda difícil de rastrear.



Esto pone en riesgo información confidencial gubernamental y empresarial, ya que de ser robado información de gobierno, bancos y grandes empresas el manejo que se le dé o la limitante que tenga la empresa para seguir controlando sus documentos tendrá impacto sobre el resto de la sociedad.



Si alguna computadora se ve afectada por dicho virus, los hackers se encargan de cobrar un pago por el rescate del mencionado secuestro de información, ya que la información a la que acceden no puede ser utilizada por el usuario normalmente.



Este virus funciona debido a un hueco de seguridad de Windows sobre todo y principalmente en versiones antiguas, selecciona cierta información que puede ser confidencial y les pone un código. Debido a este código los archivos ya no son accesibles, simultáneamente la persona ve en su pantalla la exigencia de pago por el rescate de información.



Por ello algunas de las recomendaciones más importantes son respaldar la información, evitar a toda costa abrir y descargar archivos de correos de dudosa procedencia, así como mantener actualizado Windows para disminuir la probabilidad de ser contagiados.



Actualmente nos encontramos en una sociedad global, en donde muchas personas se están viendo involucradas dentro de los negocios online. Los inversionistas están amasando su dinero desde sus teléfonos y podemos ver que las oportunidades de negocio se están dirigiendo hacia este clúster.



Reconocemos la importancia que tiene la seguridad de la información de las personas y cómo lo intangible se está volviendo tangible en los nuevos negocios, por ello los invitamos y exhortamos a cuidar de ella, ya que es un tema que está generando incertidumbre y temor de no saber exactamente de donde proviene y la magnitud que este puede generar a las operaciones de un negocio, pero que tomando las medidas correctas se puede reducir el riesgo.



*La doctora Rangel Salas es directora del Departamento de Contabilidad y Finanzas del Tec de Monterrey Campus Querétaro y presidenta IMEF Querétaro. Jonathan Saldamando y Yessica Sánchez son alumnos de Administración Financiera (LAF) del Tec.