El cambio es parte de la evolución empresarial

A muchos que empiezan un negocio les sucede algo que yo llamo el efecto evolución, no es otra cosa que inicias con un producto y “brincas” a otro que resulta mejor para ti, económica o simplemente te gusta más. Esto no es algo indebido ni perjudicial, eso es parte de los negocios y del crecimiento empresarial.

Recuerdo un caso de una persona que inició con una revista dirigida a los emprendedores y evolucionó a oficinas de coworking, de las cuales ya tiene dos sucursales; el giro es similar, pero el producto es diferente, este es un proceso natural de evolución y siempre deberemos estar abiertos a estas opciones.

Cuando tienes la esencia de empresario, siempre vas a estar con la antena prendida para ver si encuentras alguna oportunidad de negocio, es muy posible que al estar con esa actitud empieces a ver oportunidades de productos o servicios y eso te abra un nuevo camino que sea mejor y también de ahí puedas descubrir uno nuevo y así llegar en tres o cuatro pasos hasta encontrar el que va a ser tu base sólida para tu futuro.

En la medida que tengas más tiempo en un negocio, tiendes a no ver las opciones que se te presentan, esto también es lógico. La madurez que te da la estabilidad económica hace que tu antena no esté tan sensible, el problema de esto es que puedes perder grandes oportunidades, por eso es necesario siempre estar al pendiente, no dejes de tener tu esencia de emprendedor, en todo momento puedes seguir brincando y eso no tiene nada de malo, la diferencia es que tienes que contar con la suficiente capacidad de organización para no abandonar tu negocio original y poder hacer exitoso uno diferente, sobre todo porque tienes un gran elemento que es la experiencia y eso debes aprovecharlo.

El serle fiel a tu origen de emprendedor es algo que debes cuidar y conservar, no sabes si eso puede ser tu salvavidas en una temporada difícil, sólo tienes que aprender a no abandonar y conservar lo que tienes, busca desarrollar estas capacidades.

Si te preocupa lo que dirán, de que eres muy inconsistente, pues en el camino del emprendedurismo es como usar Waze, tú dices donde quieres ir y hay diferentes caminos que puedes utilizar, en unos tardarás más que en otros y deberás estar dispuesto a cambiar la ruta.

Todo inicia con un sueño.

* Consejero de empresas y colaborador de programas de desarrollo emprendedor. Director general y socio de Multimundo Radio.

