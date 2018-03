Dogos, la franquicia especializada en hot dogs

Los Dogos Originales nació hace cinco años en Querétaro como una microempresa familiar y ahora busca su crecimiento mediante el esquema de franquicias.

Cuenta con dos establecimientos propios y dos franquiciados en la zona metropolitana de la capital queretana, donde su distintivo es la gran variedad que ofrece en sus hot dogs.

Édgar Soto, creador de la marca, informó que en junio del año pasado se constituyó en una franquicia.

“Lo hicimos paso a paso, bien estructurados y asesorados”, dijo, respecto a este proceso, que en específico les tomó un año y medio.

“Somos la primera franquicia especializada en hot dogs, y eso creo que habla de algo padre, que puede ser algo interesante porque alguna vez vimos especialistas en pizzas, en hamburguesas, conceptos de cafeterías, tacos, etcétera; pero nunca había alguien que fuera de hot dogs”, sostuvo.

El nombre, refirió, viene de la región del Pacífico mexicano, donde le llaman dogos a este platillo.

Los Dogos Originales cuentan con 25 diferentes variedades de hot dogs y 12 formas distintas de hamburguesas y snaks.

“¿Por qué teníamos que conformarnos con un sólo estilo de dogo, hog dog? Por qué no hacerlo con barbecue, o ponerle cochinita pibil; por qué no con tocino crocante, un hawaiano si hay pizza hawaiana; por qué no hacer todas esas locuras, el chilidogo, el chilibean”, comentó Soto

De acuerdo con Soto, las personas han aceptado bien el concepto, dado que también se ha trabajado en la oferta en la barra de topings, donde los clientes pueden condimentar el dogo a su gusto y en la cantidad que desea.