Disciplina: entrena tu cuerpo para favorecer tu mente y tu liderazgo

No es coincidencia que la mayoría de los CEO’s de las empresas multinacionales reconocidas dentro de las Fortune500 hagan ejercicio a primera hora del día. Levantarse temprano puede ser un fastidio para muchos de nosotros sabiendo que nos espera un largo día en la oficina.



Sin embargo, estudios demuestran que hacer ejercicio a primera hora del día es un hábito que no sólo traerá beneficios físicos, sino también mentales.



Psicológicamente hablando, nuestro cuerpo está dispuesto de manera inconsciente para recompensarnos por cumplir tareas que nos proponemos durante el día: preparar una presentación, completar un informe, dirigir una junta, cerrar tratos de negocios, dar retroalimentación a nuestros compañeros, diseñar una estrategia.



Estas acciones nos dan un sentimiento de satisfacción al cumplirlas. Una de las tareas más sencillas de realizar es hacer ejercicio: no se necesita un desgaste de pensamiento intenso, sólo físico. Sin embargo, el hecho de completar una tarea física a primera hora, hará que nuestro cerebro se programe de tal manera que quiera completar cualquier reto que enfrente en el transcurso del día haciéndolo más productivo.



En cuestión de química, al hacer ejercicio secretamos dos hormonas principalmente: endorfinas y oxitocina. Ambas están relacionadas directamente con la felicidad. Entre más de estas hormonas generemos, más vivos nos sentiremos, más generosos seremos con las demás personas, la inspiración fluirá por nuestro cuerpo y nuestro sistema inmune se reforzará ya que estas hormonas tienen beneficios tanto para nuestro cuerpo como para nuestra mente.



En resumen, el simple hecho de realizar una actividad física en la mañana puede cambiar el rumbo de tu vida y determinar las actitudes de liderazgo que ejecutarás durante el día.



*Norberto Rodríguez es profesor de la Escuela de Negocios y Santiago Hernández, egresado de la carrera de Ingeniero en Industrias Alimentarias, ambos del Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro.