Diego Sinhué, precandidato único del PAN al gobierno de Guanajuato

GUANAJUATO, Gto.- Diego Sinhué Rodríguez Vallejo se registró este mediodía como el único precandidato a la gubernatura del estado de Guanajuato en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional.



La documentación fue recibida por Alfonso Ruiz Chico, secretario general del partido en el estado.



Previamente, el senador Fernando Torres Graciano y Luis Alberto Villarreal se desistieron de su aspiración, así como Carlos Medina Plascencia, exgobernador del estado, y quien hasta hace poco aún mostró sus intenciones de participar en el proceso.



Rodríguez Vallejo, exsecretario de Desarrollo Social y Humano del estado, expresó su agradecimiento a los panistas: "Vengo con entusiasmo pero con humildad y profundamente agradecido con todos los que me han apoyado, gracias porque su presencia me alienta, me da esperanza”, expresó.



Aseguró asimismo que en el estado de Guanajuato se recabará la mayor votación para ganar la Presidencia de la República en 2018.



“Desde aquí le digo a Ricardo Anaya que Guanajuato será el que mayor votos aporte para que el PAN regrese a los Pinos”, aseguró.



Rodríguez Vallejo renunció a su cargo como titular de la Sedeshu en julio pasado, después de anunciar de manera abierta sus intenciones de buscar la candidatura a la gubernatura de Guanajuato.