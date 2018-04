Diego Sinhue: 'pequeño viraje' para tener empleos mejor pagados

¿QUIEN ES DIEGO SINHUÉ ? --Soy un guanajuatense enamorado de este estado, padre de familia de dos hijas hermosas, casado desde hace 10 años con Adriana Ramírez y soy abogado de profesión. Tengo una maestría en Administración Pública y he dedicado mi vida al servicio público. He sido regidor, diputado local, diputado federal, secretario de estado, conozco los tres niveles de gobierno, pero también los municipios y la gente del estado, sé lo que piensan, lo que sueñan y a lo que le temen, por lo que estoy comprometido con ellos para hacer un buen trabajo. ¿CÓMO SE VE DESPUÉS DE 2 DE JULIO ? --Me veo con mucho trabajo, haciendo preparativos para tener una transición efectiva donde se comience a plantear un presupuesto base cero, tomando acciones inmediatas para el tema de seguridad que a la gente le preocupa y a nosotros nos ocupa.

LEÓN, Gto.— Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, candidato a gobernador de la coalición ‘Por Guanajuato al Frente’ prevé dar un “pequeño viraje” en el crecimiento económico del estado, pasando de un estado de manufactura a mentefactura para tener empleos mejor pagados.

En entrevista con El Financiero Bajío, Rodríguez Vallejo dijo que Guanajuato tiene un crecimiento sostenido del 6 por ciento anual en los últimos años gracias a la continuidad de los gobiernos de Acción Nacional en Guanajuato.

Es uno de los estados con el mayor número de empleos generados y se han fortalecido otros sectores como el turístico y el campo, indicó, por lo que se deberá seguir la misma línea de crecimiento económico.

Sin embargo, puntualizó que “se deberá hacer un pequeño viraje en el sentido de que se requieren empleos mejor pagados pasando de un estado de manufactura a mentefactura".

Además, es importante fortalecer al mercado interno y apoyar a los guanajuatenses que quieren emprender un negocio. Por ello, se propone rediseñar la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES) y fortalecer esas áreas, “sin descuidar lo bien que se ha hecho en el tema de atracción de inversiones”, refirió Rodríguez Vallejo.

Comentó que en la hacienda pública el gobierno deberá empezar con un presupuesto base cero, hacer un alto en el camino y evaluar todos los programas y acciones de gobierno.

Lo anterior, para revisar cuáles están cumpliendo con su objetivo primordial, con el espíritu con el que fueron creados y para eso se necesitan indicadores de impacto a fin de evaluar los programas, rediseñar y reorientar el gasto, y hacerlo más eficiente.

Ante el crecimiento industrial que se está registrando en el estado, dijo, uno de los aspectos que se está proponiendo es crear una Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial.

“El tema del medio ambiente es una de las prioridades, al igual que la seguridad”, puntualizó.

SEGURIDAD

Tanto el Secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca, como el procurador de Justicia, Carlos Zamarripa, serán sometidos a una evaluación al igual que el Programa Escudo, expuso Rodríguez Vallejo.

“En el tema del procurador, con las nuevas reformas compete al Legislativo nombrar un nuevo fiscal, yo seré siempre muy respetuoso de las decisiones, y en el caso de los otros secretarios, no sólo de Álvar Cabeza de Vaca, sino en general los del gabinete, serán todos sometidos a evaluación una vez que la gente nos dé su confianza, y estaremos revisando su continuidad.

Entre sus propuestas, está homologar los salarios de policías municipales con los estatales.

“Necesitamos que todos los policías de Jerécuaro, San Felipe, León o Xichú ganen lo mismo y que tengan la posibilidad de tener la misma preparación y capacitación, equipamiento, armamento, que las policías estatales, pero sobre todo el mismo salario, lo que permitirá fortalecerlas”.

Lo anterior, luego de que a inicios del mes de abril un grupo de elementos del grupo procesal de las fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) protestara por la falta de garantías para trabajar.

En el tema del robo de combustible dijo que mientras la Federación y Petróleos Mexicanos (Pemex) no tengan la voluntad de acabar con el problema, éste no se va a terminar. “Es una pelea que el estado no podrá resolver solo, necesitamos que la Federación asuma su responsabilidad y nos ayude a combatir este delito. "

"Elevar las penas a 30 años de cárcel, sin lugar a dudas ayuda, pero si no hay voluntad de la Federación no se resolverá el problema”, insistió.

Es correcto, dijo, que la pena de 30 años sea para todo aquel que se vea involucrado, tanto el que la compre como el que la venda y así atacar todos los frentes, porque la gente no puede decir que no sabía que es robado, cuando evidentemente tiene otro costo de lo que se vende en las refinerías.

Respecto a la llegada de marcas extranjeras para las gasolineras, Diego Sinhué señaló que se requiere hacer un Pemex productivo para los mexicanos donde los precios puedan ir disminuyendo, pero sobre todo que garanticen el servicio de calidad. "Por eso creo que sería muy importante que gane Ricardo Anaya la Presidencia de la República para que podamos transformar este país desde la raíz."

MIGRACIÓN

Comentó que hay un millón 400 mil guanajuatenses en Estados Unidos que son una gran fuente de ingreso para el estado, pues tan sólo el año pasado mandaron dos mil 500 millones de dólares

“Estamos en la revisión del Instituto del Migrante, la posibilidad de fortalecerlo, de crear nuevos espacios, sobre todo revisar el presupuesto, que se realicen acciones que fortalezcan la economía de nuestros migrantes, esa es la clave para que ningún guanajuatense se tenga que ir del estado por falta de oportunidades”, señaló Diego Sinhue.