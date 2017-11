Diego Sinhué: acusaciones de opositores, 'show mediático'

LEÓN, Gto.— Diego Sinhué Rodríguez Vallejo catalogó de show mediático las acusaciones que hicieron en su contra el Partido de la Revolución Democrática (PRI), el Partido Verde y Morena.



Dijo que es muy clara la resolución del Tribunal Electoral de Guanajuato respecto a las denuncias por presuntamente utilizar su investidura de secretario de Desarrollo Social y Humano para promoverse como aspirante a la gubernatura.



“Son inexistentes los actos que se acusan. Yo he insistido, esto es parte de un show mediático que tienen los partidos para tratar de desestabilizar un proyecto que se va consolidando y ellos están en todo su derecho”, consideró.



También dijo que la resolución del tribunal está basada en los resultados de las investigaciones que hizo al respecto, por lo cual no comparte las críticas que se han hecho al respecto.



“Es un tema que yo no comparto, respeto, pero evidentemente ya vimos que el criticar a las instituciones no es la vía que este país requiere”, argumentó, Diego Sinhué y dijo que su activismo político lo mantendrá con una agenda privada como lo ha hecho desde el 31 de julio, día en que renunció a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano.



De igual forma, Diego Sinhué anunció que presentó una denuncia ante el Ministerio Público y otra ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), por dos publicaciones en dos perfiles de Facebook en las que se sostiene que la celebración de su cumpleaños del pasado domingo 12 de noviembre era un evento con fin de fortalecer su candidatura.



Expuso que busca dejar en claro que no fue él ni personas allegadas a su proyecto los autores de estas publicaciones y será en contra quienes resulten responsables por difamarlo. Insistió en que está siendo respetuoso de los tiempos que marca la ley en temas electorales.



INSTITUCIONES EMPANIZADAS: PRI



Por su parte, el regidor priista Salvador Ramírez Argote, dijo que la exoneración de Diego Sinhué es una clara muestra de que en Guanajuato las instituciones están para operar a favor del gobernador y están “empanizadas”. Señaló que su partido buscará la forma de que el delfín de Acción Nacional no llegue libre de haber usado recursos para promoverse en una clara pre campaña.



En cuanto a los procesos de auditorías de la administración de Bárbara Botello, dijo que es mejor que la Auditoría Superior de la Federación revise y profundice en el manejo de los recursos federales.