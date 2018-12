Detectan irregularidades en ciclovías de Querétaro

Las condiciones en las que fueron entregadas las ciclovías del municipio de Querétaro, el programa de bicis compartidas y la concesión del servicio de recolección de residuos sólidos forman parte de las 50 observaciones que no fueron resueltas por la administración anterior, donde existen diversas irregularidades.

Los actuales funcionarios municipales realizaron 374 observaciones a la información entregada en el proceso de entrega-recepción, de las cuales 50 se encuentran pendientes.

De estas últimas 29 corresponden a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 16 son de la Secretaría de Administración y 5 de la Secretaría de Movilidad, informó el jefe del Gabinete, Darío Malpica Basurto.

Para estas observaciones no solventadas, explicó, inicia otra etapa del proceso, en la cual la Auditoría Municipal de Fiscalización llevará a cabo una investigación para determinar porque no se subsanaron.

Además, para evaluar si hay o no responsabilidad de funcionarios salientes; proceso en el cual lo servidores relacionados con las observaciones serán citados para que realicen su derecho de audiencia y se lleven a cabo las indagatorias.

“Debemos tener claro que el proceso aún no ha terminado y que los funcionarios no tenemos la facultad de calificar este proceso, pero sí hacer señalamientos de elementos que falten o no estén claros para el correcto desempeño de esta administración”, afirmó Malpica Basurto.

El funcionario puntualizó que es necesario esperar a que los tiempos legales cumplan su plazo y, en su caso, a que la auditoría concluya las indagatorias que se realicen.

Por su parte, el auditor municipal de fiscalización, Agustín Luna Lugo, informó que la auditoría iniciará las indagatorias de aquellas acciones que no fueron solventadas para que en 30 días se haga investigación y funcionarios puedan declarar, para luego calificarlas y determinar responsabilidades.