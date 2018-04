Critican en Guanajuato poda de árboles para 'lucir' al candidato del PRI

GUANAJUATO, Gto.- Beatriz Manríquez Guevara, coordinadora de la bancada del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso local, dijo que autoridades federales deben investigar la tala de árboles realizada con el objetivo quitar obstáculos a un espectacular del candidato a la gubernatura del estado de Guanajuato por el PRI, Gerardo Sánchez Garcia.

Señaló que en un escenario donde la gente está molesta con los políticos se debe ser muy cuidadosos, pues ningún rostro, de ningún aspirante, justifica la tala de árboles.

Dijo que autoridades federales tienen que realizar una investigación al respecto, pues los anuncios están ubicados en la carretera Silao-León y sería de su competencia.

La molestia expresada por los ciudadanos, dijo, es una llamada de atención para que los candidatos se conduzcan apegados a lo que la sociedad está esperando de ellos.

“Si no les gustaba la ubicación del espectacular porque le tapaba el rostro al candidato, no debieron rentarlo, porque resultó peor. La propaganda no es buena”, expuso la diputada local del PVEM.