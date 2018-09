Constructores de SLP, en 'un bache' por falta de obra pública

SAN LUIS POTOSÍ.- Como consecuencia de las elecciones y el cambio de administración federal, la inversión en obra pública se detuvo en San Luis Potosí, por lo que se estima que el 2018 cierre con cifras negativas, según declaró el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción en el estado, Marco Antonio Uribe Ávila.

“Estamos mal, no hay obra pública, no hemos podido salir del bache que ya teníamos, cerramos el año pasado con una caída de 2 por ciento y a la fecha seguimos en el mismo estancamiento, por lo que vemos no va a repuntar, estamos a cuatro meses de que cierre el año”, indicó el empresario.

Reconoció que el cambio de la administración federal los ha impactado, ya que desde las campañas electorales, se detuvieron todos los recursos, por lo que esperan que ya entrando en funciones la administración de Andrés Manuel López Obrador se reactive la inversión, para así lograr un repunte en el sector de la construcción.

“Esperemos que ahora sí haya inversión y se apoye al constructor local y nacional. Se apoyó a empresas foráneas, esperamos que haya un cambio y haya un repunte, porque otorgar obra a los constructores locales beneficia a las economías locales.”

Al ser cuestionado sobre el cambio de administración municipal en San Luis Potosí, Uribe Ávila dijo que se han tenido acercamientos con el próximo alcalde de la capital, Xavier Nava, con quien se ha hablado de que las obras sean asignadas a empresas potosinas, pues se trató de un compromiso de campaña que hizo el representante del PAN.

Sin embargo, reconoció que es importante saber primero cuál será la inversión que se tenga para obra pública, sobre todo por el estado de las finanzas que deja la administración saliente.