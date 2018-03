Con irregularidades, más de la mitad de las casas de empeño

QUERÉTARO, Qro.- Información de la delegación en Querétaro de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), advierte que entre 2015 y 2017, más de la mitad de las casas de empeño verificadas en la entidad presentan alguna irregularidad.

La apertura de casas de empeño ha sido una constante en los últimos años en el estado, sobre todo en zonas populares, sin embargo, los problemas en el sector van desde el incumplimiento con normas oficiales, hasta la falta de registro público.

De acuerdo con el padrón de establecimientos de la Profeco, en Querétaro se tienen registradas 226 casas de empeño, lo que significa un aumento de 15 por ciento entre 2015 –cuando había aproximadamente 195 casas- y 2017.

“Las casas de empeño son revisadas los 365 días del año, y ya llevamos varios operativos”, comentó la delegada en el estado de la Procuraduría, Dalia Garrido Rubio.

“Nosotros estamos pendientes tanto de la revisión de las básculas, como de otros aspectos; que en los establecimientos sean muy claros en sus condiciones, como en la cantidad de refrendos, los intereses a pagar, que el gramaje de lo que están empeñando esté debidamente pesado, con una báscula debidamente calibrada, para que estemos vigilando sus derechos”, sostuvo.

La temporada de fin de año, así como los meses de enero y febrero, y en agosto –cuando se lleva a cabo la compra de útiles escolares para el regreso a clases-, son los tiempos de mayor demanda de servicios de empeño.

“Nosotros invitamos mucho a los proveedores para que revisen que tengan su contrato de adhesión y sobre todo su registro nacional de casas de empeño, somos muy estrictos en ello”, puntualizó la delegada estatal.

“Sólo el hecho de tener su registro público es muy importante para Profeco, porque eso nos da más tranquilidad, y la seguridad que esa casa de empeño no va a mudarse a otro domicilio, y se evitan riesgos de que nuestros consumidores pierdan ahí la propiedad que empeñan”, aseveró.

En los operativos de verificación que ha realizado la instancia federal en el periodo, entre 50 y 66 por ciento de las casas presentan irregularidades, indica la Profeco.

Las principales razones de sanción, son: el incumplimiento con normas oficiales; negativa de verificación; no exhibe precios; no entrega recibos, facturas o comprobante; no cuenta con contrato de adhesión actualizado, y no cuenta con su registro público de casas de empeño.

En este último caso, generalmente uno de los más recurrentes y más importantes, la multa mínima actualizada en 2017 es de 147 mil pesos, señala.

Los datos de la Profeco exponen que en 2015, el primer año en que se llevó a cabo la revisión del sector, se visitaron 195 casas de empeño, de las cuales fueron sancionadas 116, esto es 60 por ciento del total.

En 2016, se realizaron 63 visitas, de las cuales se sancionaron 31 casas de empeño, eso significa 50 por ciento.

En el 2017 se detectaron nuevos establecimientos, por lo cual la Profeco en su verificativo puso total atención hacia estos.

La entidad federal señala la visita de 17 nuevas casas de empeño durante el año pasado, de las cuales 12 –esto es 70 por ciento- resultaron con alguna anomalía, por lo que se hicieron acreedores a un procedimiento por infracciones a la Ley.

El monto que se interpuso de sanción entre las 12 casas señaladas fue de 982 mil 885.96 pesos.

En el primer mes del año, las autoridades visitaron 13 nuevas casas de empeño, de las cuales una reportó alguna anomalía, que se hizo acreedora a un procedimiento de sanción. El monto correspondiente se interpondrá hasta que terminen los procedimientos necesarios, indica .

Pese a las acciones legales, es un reto para las autoridades “meter en cintura” al sector, lo que se refleja en que no se ha logrado reducir la proporción de casas de empeño con faltas en su funcionamiento.

El operativo de verificación en el segmento se implementó en 2015, y fue exhaustivo en la verificación total. De ahí que hayan salido tantas con inconsistencias.

Para los años siguientes, se hacen las verificaciones operativas regulares, en donde se eligen de manera aleatoria ciertas casas de empeño a verificar, y además se incluyen las más recurrentes de quejas dentro de la delegación.

“Hay proveedores buenos, proveedores malos, hay de todo. Hay personas que no operan bajo lo que es la ley”, lamentó al respecto, la delegada estatal de la Profeco, Dalia Garrido.

De ahí la importancia de que el crecimiento del sector se dé de una forma ordenada, bajo las condiciones de ley, en donde las casas de empeño estén dadas de alta en el Registro Público de Casas de Empeño, destacan las autoridades de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Por parte de los consumidores, la delegada Dalia Garrido exhortó a las personas a que pregunten por el registro público cuando acuden a una casa de empeño, y revisen que el contrato de adhesión esté debidamente constituido ante Profeco, en donde se establezcan claramente los derechos del consumidor y las condiciones bajo las cuales se ha de comercializar el bien.

“Cada día encontramos menos anomalías en ese rubro, sin embargo, es una actividad que no podemos soltar y estamos permanentemente verificando”, aseveró.