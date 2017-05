Comunicación pseudo-científica en redes sociales: especulación o manipulación

Es una situación que cada vez que me conecto a una de las redes sociales de mayor uso para comunicarme con mis estudiantes, me preocupa y me ocupa.



Se distribuye información que tiene una connotación científica, donde utilizan nombres de instituciones de renombre con información adulterada, modificada, uso de lenguaje digno de la nota roja que muchas personas suponen cierta y la distribuyen sin profundizar en el mensaje.



Estas comunicaciones usan imágenes atractivas e incluso video elaborados, desvirtuando sistemas y procesos en su mayoría relacionados con alimentación, tratamientos científicos y fórmulas mágicas.



Para la mayoría de las personas que no tienen contacto con información científica, esto resulta ilustrativo, a veces confuso, sin embargo, les genera una inquietud. Esta inquietud la hemos identificado dentro de nuestra escuela como un cambio en comportamientos, particularmente en su forma de alimentación, desafortunadamente esta inquietud no es para que busquen más información al respecto, les convence, se la creen sin cuestionar.



Dentro de la academia, nos genera temas de discusión con los estudiantes, tomamos alguna de estas “notas” y las analizamos, buscamos las fuentes que citan y hemos identificado un lenguaje interesante.



Este ejercicio es para que cuestionen lo que leen de información que reciben constantemente cada vez que se conectan en este mundo virtual. El uso de palabras como “se cree”, “se piensa”, “suponemos”, significa que la información no está comprobada, no es cierta, o peor aún está adulterada.



Fue un acierto cuando los anuncios con productos milagro fueron restringidos de la televisión comercial, ahora los presentan en la televisión de paga sin cesar. En redes sociales se pueden denunciar ciertas informaciones, no hay un sistema sencillo para denunciar pseudo-ciencia. Una vez que sale esta información no es fácil revertir el efecto.



Esta es una cordial invitación a leer entre líneas estos reportes, de no haber un autor ¿cuál es la intención? Si la nota incita a la duda, esto es maravilloso, permite la reflexión.



*Profesora-consultora de la Escuela de Bio-Ingenierías (EBI) del Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro.

svazquef@itesm.mx