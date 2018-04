Coalición de Morena, PT y PES hará campaña austera en Querétaro

QUERÉTARO, Qro.- La coalición del Partido del Trabajo (PT), Partido Encuentro Social (PES) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) anunciaron que realizarán una campaña austera y transparente para sus candidatos federales en el estado.

En rueda de prensa, señalaron que pretenden ser congruentes con la realidad de la pobreza del país, y atender al reclamo de los ciudadanos de evitar el derroche de recursos en los procesos electorales.

Por lo tanto, informaron que en campaña los candidatos realizarán eventos públicos de manera modesta y se privilegiarán la cercanía con la población.

Se abstendrán de prácticas que se presentan en cada proceso electoral, dijeron, que han dañado la democracia porque fomenta la compra de la conciencia, financiando despensas, tarjetas con insumos y repartición de programas.

Por lo tanto, no accederán a patrocinios privados, que mencionaron “se convierten en obstáculos que condicionan el trabajo legislativo y de gobierno, ya que están comprometidos a pagar con recursos públicos favores económicos recibidos en campañas”.

Evitarán también el uso de espectaculares, porque consideran que en su contratación se erogan excesivas cantidades de recursos públicos y porque abonan a la contaminación de visual.

En este sentido, Gilberto Herrera, candidato al Senado de la República, exhortó a los otros partidos políticos a que se sumen a esta iniciativa con la finalidad de priorizar el contacto directo con los ciudadanos, y evitar fuertes erogaciones de recursos públicos en campañas de publicidad.

Los candidatos iniciaron campaña este domingo en municipios de la zona serrana del estado.

“No es posible el que un país con pocos recursos y cuesten tanto las campañas. Nuestra acción es hacer una campaña austera, no se puede derrochar los recursos. Queremos poner el ejemplo para que los demás partidos hagan lo mismo. Las campañas deben ser de ideas no de caras, para que se elijan por conciencia y no por publicidad”, afirmó Gilberto Herrera.

Por su parte, Carlos Peñafiel, presidente estatal de Morena, dio los nombres de los virtuales candidatos de la coalición con el Partido del Trabajo y Partido de Encuentro Social y de Morena para las presidencias municipales de San Juan del Río, Querétaro y El Marqués.

Señaló que Jorge Lomelí, quien formó parte en años anteriores del PAN, encabeza las encuestas de aspirantes a candidato de El Marqués; Adolfo Río, presidente del PES en el estado, para el municipio de Querétaro; y Juan Alvarado Navarrete, para San Juan del Río, ex diputado local del Partido Nueva Alianza.