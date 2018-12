Celia Maya, la magistrada que se iba a jubilar

Hace apenas tres años, Celia Maya García formó parte de un grupo de magistrados que intentó jubilarse tras la reforma que imponía un tope al monto de pensiones.

Hoy está incluida en la terna propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y tiene en su historial la participación en diversos procesos electorales, su militancia en Morena y una larga trayectoria judicial y académica.

Para ella, formar parte de la propuesta es un orgullo. "Llevo 39 años de mi vida en la impartición de justicia, así que el que se me proponga para ese cargo me distingue y me hace sentir orgullosa. Además el que se tome en cuenta a los impartidores de justicia de los estados es un reconocimiento a nuestro trabajo", manifestó ayer.

Es militante del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) del cual fue candidata al gobierno del estado en 2015.

Un año antes de la elección y aun sin registro de su partido en Querétaro, Andrés Manuel López Obrador hizo el anuncio: “Si tenemos registro, la licenciada Celia Maya García va a ser nuestra candidata a gobernadora de Querétaro, y estamos muy satisfechos y muy contentos por este acuerdo, porque se trata de una mujer con muy buena preparación, es una abogada destacada, es actualmente magistrada del Tribunal Superior de Justicia en Querétaro”, apuntó el tabasqueño.

En conferencia de prensa, también anunció que Maya sería la encargada oficial de recolectar firmas para que se aprobara la realización de una consulta ciudadana, que tenía como finalidad echar abajo las reformas en materia energética.

Hace tres años, como candidata de Morena a la gubernatura, fue cuestionada por su salario, 141 mil pesos mensuales, superior al del gobernador, que ascendía a 110 mil pesos, y más criticada porque no quiso transparentar su declaración patrimonial.

En esa elección, Maya posicionó a su partido en el tercer sitio, con 45 mil 564 votos, es decir, 5.6 por ciento del total.

En diciembre de 2015, tras la determinación del actual gobierno de modificar la ley para poner límite al monto económico de pensiones pagadas con recursos estatales, Celia Maya formó parte de un grupo de magistrados que intentó jubilarse antes de la fecha de aprobación de la reforma para obtener su sueldo íntegro, aunque desistió en el último minuto.

En su momento reconoció que si bien inicialmente comenzó el procedimiento de jubilación, decidió no continuar con el mismo, por lo que incluso presentó un amparo para evitar que siguiera el proceso.

TRAYECTORIA

Con 68 años de edad, Celia Maya es licenciada en las carreras de Derecho y Contabilidad por la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), cuenta con maestrías en Derecho con especialidad en Derecho Fiscal y en Impuestos, así como con un doctorado en Derecho en la misma casa de estudios, donde también ha sido catedrática.

Ha sido agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Querétaro, asesora jurídica en las áreas civil y penal en el sector empresarial, juez en Materia Civil titular del Juzgado Tercero de la ciudad de Querétaro y, desde 1985, magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro.

Fue aspirante a cargos de elección popular en diversas ocasiones. Con el Partido de la Revolución Democrática, buscó la gubernatura en 2003. En 2015 fue candidata a al mismo puesto por Morena y este año compitió por el Senado, en fórmula con Gilberto Herrera, quien ocupó la curul un par de meses y tomó licencia para asumir el cargo de Coordinador de Programas Integrales de Desarrollo en el Estado de Querétaro.

CELEBRA EL TSJ

El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Querétaro, José Antonio Ortega Cerbón, celebró que la magistrada Celia Maya García forme parte de la terna para elegir un integrante de la Suprema Corte de Justicia.

“El Poder Judicial del estado está trabajando bien y tiene reconocimientos nacionales e internacionales y es muy bueno que se voltee a ver a en particular a la magistrada Celia Maya por su carrera de tipo jurisdiccional judicial tan amplia que tiene”, enfatizó.

Informó que Maya tendrá que tomar la decisión de pedir un permiso, para acudir a las comparecencias y entrevistas ante el Senado.

Ortega Cerbón detalló que de acuerdo con lo que establece la Constitución y la ley en la materia, su lugar en el Poder Judicial de Querétaro lo ocuparía de manera provisional un magistrado supernumerario nombrado por el pleno del Tribunal.

Si se llega a ir de forma definitiva, agregó, le correspondería al Congreso del Estado elegir a otro magistrado.

Maya forma parte, junto con Loretta Ortiz y Juan Luis González, de la terna que envió López Obrador al Senado para ocupar la vacante que dejó José Ramón Cossío Díaz el 30 de noviembre .