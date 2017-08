Celebrarán Festival del Globo en la Zona Media potosina

SAN LUIS POTOSÍ, SLP.- Como una nueva propuesta de turismo y para llevar bienestar a los habitantes de la Zona Media del estado, los integrantes de Jóvenes de Coparmex, encabezados por María Fe García Martínez, realizarán el próximo 3 de septiembre el primer Festival del Globo en la comunidad de San Diego, municipio de Rioverde.



“Es una iniciativa de Jóvenes Coparmex, que surge de una comisión de emprendedores, que buscamos crear un impacto no sólo social, sino económico y de bienestar para los habitantes de nuestro municipio; queremos un evento de impacto que demuestre que no es necesario esperar a que el gobierno nos dé todo, sino que desde la iniciativa privada podemos también impulsar acciones que beneficien a la población” señaló la joven.



Explicó que el Festival del Globo se llevará a cabo el domingo 3 de septiembre en la comunidad de San Diego, ubicada a 15 minutos de la cabecera municipal, un lugar que si bien es bello, no es tan visitado como la Media Luna



“Otro de los objetivos es quitarle sobrecarga de turismo a la Media Luna, que la gente conozca otros lugares” expresó.



María Fe García dijo que ya hay seis globos asegurados para participar, una cifra que se puede incrementar en la fecha del evento. Comenzarán a inflarse a partir de las 6:30 de la mañana, para posteriormente comenzar con los paseos,;también se tiene previsto un show de luces, así como un espectáculo con paracaidistas.



Otros atractivos son paseos por una exhacienda o en una trajinera por la presa que se ubica en la zona, así como la colocación de un pabellón comercial, otro artesanal y uno de comida, en los que están participando activamente los habitantes de la comunidad.