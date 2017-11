'Castigan' inversión de Guanajuato en el PEF 2018

LEÓN, Gto.- Para 2018 Guanajuato tendrá con 750 millones de pesos menos en el rubro Proyectos e Inversión dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), advirtió la diputada Alejandra Gutiérrez Campos, secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública,



Y es que en 2017 el estado recibió cuatro mil 906 millones de pesos, mientras que en 2018 serán cuatro mil 156 millones en dicho rubro, y eso sin considerar proyectos que a juicio de la diputada federal Alejandra Gutiérrez “distorsionan la realidad” de recursos aprobados, por lo que se inflan para tener oportunidad de manejarlos a su antojo.



Entre esos proyectos están obras carreteras y El Zapotillo, del cual se desconoce el destino que se ha dado a los recursos.



La diputada señaló por otra parte que los recursos destinados a fortalecer la seguridad en las entidades federativas y municipios van a la baja o desapareciendo.



El PRI-Gobierno “quedó a deber” en rubros fundamentales para el bienestar de las familias mexicanas, no sólo en seguridad dónde fomentan el mando único, sino en salud y educación, añadió.



Por su parte, el secretario de Finanzas, Juan Ignacio Martín Solís, mostró su inconformidad con los recursos que destinará en 2018 la Federación al estado y el incremento de 9 por ciento a las participaciones de los 46 municipios del estado de Guanajuato.



Martín Solís explicó que las participaciones se entregan por ley y no porque lo determine algún político; “es como si ustedes me dijeran oiga le va a dar a los municipios incremento en las participaciones y yo les dijera sí el 9 por ciento; yo no les voy a dar nada, está en ley.



“Ése es el incremento más importante que viene para el estado, pero no es porque ningún personaje de ningún ámbito de la política haya decidido que nos iba a dar más dinero, sino porque se le está dando cumplimiento a un convenio de coordinación fiscal que se firmó hace más de 30 años”, puntualizó el funcionario.