Candidatos de Guanajuato reclaman para sus siglas el triunfo del debate presidencial

GUANAJUATO, Gto.- Diego Sinhue Rodríguez Vallejo candidato de la coalición 'Por Guanajuato al Frente' aseguró que el panista Ricardo Anaya ganó el debate y demostró que es el único que puede ganarle a Andrés Manuel López Obrador, el candidato de Morena-PT-PES.

Dijo que el aspirante presidencial de la coalición'Juntos Haremos Historia' dejó ver que es autoritario y no tiene proyecto para el país.

“Andrés Manuel López Obrador no tiene propuesta serias, no tiene propuestas serias , no tiene argumentos, simplemente trató de esquivar las preguntas que le lanzan los otros candidatos, y esto nos habla de un hombre autoritario que no tiene ningún proyecto real para este país”

Expuso que "Ricardo Anaya es el único que tiene una idea clara de lo que se requiere hoy en México y tiene una gran claridad de las propuestas que quiere realizar”

Por su parte, el candidato del Partido Verde de México, Luis Felipe Camarena señaló en un comunicado que José Antonio Meade ganó el debate debido a la experiencia con la que cuenta en la administración federal y la cual le da un claro enfoque sobre la realidad del país.

“José Antonio Meade reflejó esta noche a través de sus propuestas que tiene una clara idea de los retos que México tiene", dijo.

"Su trayectoria en varias administraciones del gobierno federal lo hace tener un claro y serio diagnóstico de la situación que enfrenta nuestro país, por lo que estoy seguro que esa trayectoria le permitirá generar un plan de gobierno viable, para mí fue el candidato que mejor desempeño manifestó por la claridad de propuestas y compromisos que mencionó."

Ricardo Sheffield Padilla candidato de la coalición 'Juntos Haremos Historia' aseguró que fue Andrés Manuel López Obrador quien salió con el brazo en alto, a pesar de los ataques constantes de los demás participantes.

“Ganó Andrés Manuel López Obrador porque fue el más atacado y a pesar de las provocaciones pudo salir adelante.”

El candidato del PRI a la gubernatura, Gerardo Sánchez García, por medio de un comunicado externó que para él quien ganó dicho debate fue el candidato de la coalición “Todos por México” porque fue convincente en el sentido de por qué México no debe mirar al pasado y abrir la puerta a un régimen populista.

“Meade acabó de convencernos de que es el candidato que garantiza certidumbre a México y a nuestras familias, debido a su larga trayectoria en la administración pública y a que ha demostrado ser un hombre honesto”, enfatizó Sánchez García.