Candidato de Morena denuncia agresión en SLP

SAN LUIS POTOSÍ, SLP.- El candidato local del VIII distrito por los partidos Morena-PT-PES, Pedro César Carrizales Becerra, denunció una agresión por presuntos agentes municipales de la capital potosina el pasado domingo, cuando se disponía a arrancar su campaña en la unidad deportiva Rancho Viejo, de la capital potosina.

De acuerdo con candidato, los hechos ocurrieron cuando apenas iba llegando al lugar en cuestión, y los uniformados lo detuvieron e incluso le hicieron una revisión, impidiéndole el paso al lugar en donde arrancaría su campaña, para posteriormente amenazarlo y golpearlo. Las patrullas, dijo, no tenía número económico ni placa, aunque aseguró que se trata de la policía municipal.

“Yo iba a iniciar mi campaña, andaba una patrulla y a quien iban llegando les decían ‘¿cuál pinche candidato?’, no los dejaban entrar, cuando yo iba llegando se me cerraron dos patrullas, me hicieron revisión y uno de los policías me golpeó con la mano envuelta en una camisa, me pegó por la espalda; me dijeron ‘te dijimos que le bajaras a tu pedo, ¿no vas a entender hasta que te desaparezcan verdad?’, entonces la gente empezó a tomarle fotos a la patrulla y ellos se fueron.”

Luego de los hechos, Carrizales Becerra dijo que acudiría al arranque de campaña del candidato a la alcaldía por Morena, Leonel Serrato, en el barrio de San Sebastián, lugar donde se sintió mal a consecuencia de los golpes y fue trasladado a recibir atención médica a una clínica del IMSS, donde permaneció internado hasta la mañana de este lunes.

En tanto el presidente de Morena en San Luis Potosí, Sergio Serrano Soriano, condenó los hechos, considerando que únicamente se crea un clima de inestabilidad que perjudica al estado. Señaló como responsable de los hechos a Ricardo Gallardo Juárez e hizo un llamado a las autoridades correspondientes para que actúen con mano firme.

“Lo ocurrido con nuestro candidato es lamentable, se está generando en San Luis Potosí un clima de violencia en donde el principal responsable es Ricardo Gallardo, por lo que las autoridades deben de actuar con mano firme, no solo las estatales, sino también las electorales como el INE o el CEEPAC."