Banco Sabadell apuesta al crecimiento del Bajío

LEÓN, Gto.— Banco Sabadell no es nuevo en la región. Durante 14 años fue accionista de BanBajío, y ahora como institución independiente busca proveer de crédito a las empresas locales que tengan ventas mayores a 200 millones de pesos anuales.



“Estamos en pleno crecimiento”, expuso en entrevista su director general en México, Francesc Noguera Gili.



Sin embargo, su objetivo no son las firmas extranjeras: “Venimos por los empresarios locales que tienen proyectos fuertes. Sabemos que esto les va ayudar de manera importante para aprovechar las oportunidades de crecimiento que hoy se les presentan; los corporativos japoneses tienen esquemas ya muy definidos de financiamiento y no son nuestro mercado meta”, explicó Enrique Rivas, director de Banca de Empresas Sabadell en León.



El propósito, dijo, es detonar el crecimiento industrial que se está dando año con año en el Bajío. En una primera etapa, se dirigirá a empresas que tengan ventas por más de 200 millones de pesos y más adelante a las más pequeñas.



Rivas señaló que aunque apoyan a cualquier sector, quienes más los buscan son el agro, comercio y el cuero-calzado, que están mostrando fortalecimiento debido a la llegada de la industria automotriz.



Por su parte, Francesc Noguera, destacó que Sabadell es la cuarta institución en su tipo en España. Con una historia de 136 años, lleva ya 36 operando en México. Se trata de un banco muy de empresas, y con una relación muy larga con la ciudad de León.



Señaló que esta ciudad ha crecido mucho en su economía y es sumamente atractiva para realizar negocios y acuerdos, razón por la cual la institución bancaria española ha abierto una oficina de atención dirigida a todo el sector empresarial.



Banco Sabadell ya como independiente al Banco del Bajío arrancó operaciones en México hace tres años con una Sofom dedicada al crédito corporativo en la capital del país. El banco múltiple inició sus actividades hace año y medio aproximadamente.



Se desarrolla, explicó Noguera, “un plan de expansión muy fuerte a nivel nacional, hasta el momento con dos líneas de negocio: banca corporativa y banca de empresas; cuenta con 13 centros de empresa; en la Ciudad de México hay seis, dos en Monterrey, dos en Guadalajara, uno en León, uno en Querétaro y uno más en Cancún. Estamos en pleno crecimiento”.



Explicó que a tan sólo tres años de iniciar operaciones en México, la cartera de crédito de Banco Sabadell es la décima de todo el país entre las 53 instituciones de banca múltiple y el proyecto de expansión ha comenzado y es a largo plazo.



Al ser el décimo lugar en colocación de crédito con un monto por encima de los 40 mil millones de pesos en total con cartera vencida nula y donde el 95 por ciento de las empresas son mexicanas; se tiene el plan de crecer al 2020 duplicando esta colocación con cerca de los 100 mil millones de pesos, reveló Noguera Gili.



“Nosotros no tenemos sucursales, nunca vas a ver una sucursal nuestra, sí tenemos centros de empresas como el que hemos abierto aquí en León y que es de segundo piso en donde están nuestros directivos que atienden a empresas y corporativos, somos extremadamente ágiles, tenemos procesos muy rápidos” agregó.



Banco Sabadell ofrece una gran variedad de productos crediticios y seguros para empresas gracias a una alianza firmada con la empresa del ramo Mapfre y cuenta con una tarjeta de crédito corporativa con el apoyo de Mastercard.



“Nosotros hemos sido testigos de una ciudad que en el 98 tenía carencias y poca oferta de negocios y ahora la ciudad ha pasado a Celaya, Irapuato, Aguascalientes, San Luis Potosí.



“Yo creo que León es la capital económica de todo esto y su crecimiento no es ninguna casualidad; yo creo que hay una serie de condiciones: hay gente muy emprendedora, es un lugar seguro y un lugar con poca corrupción” aseguró Noguera.



Destacó que la expansión y la apuesta que el Banco Sabadell ha comenzado a hacer tanto en León como en el país no se verá afectado por el tema electoral, ni por Donald Trump al frente del gobierno de Estados Unidos con México, o la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.