Aterrizan este año en el municipio de Querétaro inversiones por 1,351 mdp

En lo que va del año, han aterrizado en el municipio de Querétaro 11 empresas, que han significado una inversión de mil 351 millones de pesos.

Cuatro de esas compañías son mexicanas y el resto extranjeras: tres estadounidenses, una de Alemania, y las otras de Japón, China y Canadá.

En entrevista, el secretario de Desarrollo Sostenible del municipio de Querétaro, Genaro Montes Díaz, dice que estas inversiones, realizadas en sectores como el automotriz, metalmecánica, tecnologías de la información, servicios y construcción, representan la creación de dos mil 567 empleos

Además, comenta, las empresas instaladas en la capital están reinvirtiendo sus utilidades, lo cual demuestra la certeza y seguridad que tienen en el municipio.

El titular de la Sedeso expone las principales vertientes en que se trabajará para seguir impulsando el desarrollo económico de la capital: emprendedurismo, vinculación y la atracción de inversión.

―¿Qué plantea el municipio en materia económica para este trienio?

Trabajaremos en tres vertientes: el emprendedurismo, la vinculación y la atracción de inversión.

Apoyar las acciones de los emprendedores y no me refiero sólo a chavos que acaban de salir de la prepa o la carrera, que tengan ideas para emprender, también puede haber personas jubiladas o pensionadas o amas de casa que siempre han querido llevar a cabo su negocio y por alguna razón no lo han concretado.

Se están buscando líneas de acción, como la creación de un fideicomiso municipal de apoyo al emprendedor, tenemos también la participación del Fideicomiso de Promoción al Autoempleo con recursos del gobierno municipal y el estatal.

Estamos viendo otras posibilidades de desarrollo de capacidades y certificaciones, todo lo que vaya enfocado a la incubación y aceleración de negocios de emprendedores.

Querétaro tiene mucha tendencia al emprendedurismo, ya que en el municipio hay muchas universidades, donde se rompen paradigmas y modelos mentales.

La vinculación consiste en llevar toda esta capacidad y desarrollo emprendedor que queremos impulsar a clústeres, universidades, cámaras y asociaciones de comerciantes e industriales.

La intención es generar cadenas productivas y que, de alguna manera, el desarrollo del municipio esté enfocado a desarrollar capacidades.

La tercera vertiente tiene que ver con las otras dos, que es la atracción de nuevas inversiones, ya sea nacionales o extranjeras, para generar nuevas fuentes de empleo.

―¿Cómo operará el fideicomiso para el emprendedurismo?

El fideicomiso sería una parte elaborada con la triple hélice, para que quienes la integran se sumen a apoyar la parte emprendedora y la capacidad de crear y producir.

Se pueden buscar otras fuentes de financiamiento, como fundaciones o recursos federales, pero habrá que esperar a revisar los programas del nuevo gobierno.

La encomienda es que todo aquél que quiera ser emprendedor tenga un medio, ya sea un financiamiento, vinculación, apoyo o herramientas, o un corredor emprendedor, que sea un espacio donde puedan ofrecer sus productos y servicios.

―¿Hacia qué sectores se enfoca la estrategia de atracción de inversiones?

Querétaro tiene un porcentaje alto de todos los sectores y por eso buscaríamos industria del sector automotriz, metalmecánico, tecnologías de la información y servicios, del sector de la animación y plásticos. Son los principales sectores en donde tendríamos que estar buscando inversión, pero también vendría inversión turística.

El sector inmobiliario es importante porque se desarrollan muchos proyectos y éstos deben cumplir con la normatividad, como es el respeto a todas las áreas protegidas, zonas de preservación y conservación.

―¿Qué harán en materia de espacios industriales?

Tenemos 24 parques industriales en Querétaro y en esos hay que buscar espacios que estén disponibles y analizar, de acuerdo con la proyección urbana, cuáles pudieran estar disponibles de desarrollar sin tocar áreas naturales protegidas o reservas ecológicas, ninguna área de preservación, como Peña Colorada o El Tángano. Esas zonas no se van a tocar. Se respetan por decreto y porque es una indicación del presidente municipal que se respeten.

―¿Cuáles son los ejes de trabajo de la Sedeso?

La secretaría tiene cuatro áreas importantes. Está el área de desarrollo agropecuario, la cual se enfoca a la economía primaria que hay que seguir impulsando; está el área de desarrollo económico, el área de desarrollo urbano y la de ecología.

La sostenibilidad tiene que ir de la mano de la parte humana, la social, la económica y sobre todo la ecológica.

Querétaro es una de las ciudades del mundo mejor calificadas para poder vivir o y entonces hay que seguir manteniendo esa dinámica y sinergia que se ha generado.

Mucho tiene que ver con trabajar de la mano con las agrupaciones empresariales y el comercio establecido para generarles mejores condiciones.

Por otro lado, hay que seguir impulsando que muchas empresas extranjeras sigan reinvirtiendo en Querétaro y además hay mucho capital importante en los emprendedores y pequeñas empresas.

En ese sentido es importante saber generarles los programas y realizar las acciones que nos permitan ir de la mano con estos empresarios, emprendedores y microempresarios para poder generar y vincularlos con las empresas más grandes establecidas y generar una cadena de valor.

― ¿Qué tanto incide el entorno económico internacional en la economía local?

Creo que incide y mucho, porque hay que recordar que la capital no es una ciudad que tenga una vinculación con el exterior sólo como maquiladora, pues lo que hay y se ofrece en la capital es una mano de obra altamente calificada y especializada por la cantidad de universidades, colegios, técnicos superiores y universitarios con muy alto nivel.

Lo que se está buscando ahora, de cara a la tecnología y la revolución industrial 4.0, es cómo podemos vincularnos. Querétaro va a seguir creciendo como un sitio importante para hacer negocios y esto nos permite situarnos ante las nuevas negociaciones y el acuerdo comercial trilateral (entre Estados Unidos, México y Canadá). Nos va a seguir vinculando como una ciudad importante dentro de México para poder competir no sólo con otras ciudades del país, sino con otras ciudades del mundo.