Atenderá municipio de Guanajuato recomendaciones por agresión a reportero

GUANAJUATO, GTO.- Édgar Castro Cerrillo, alcalde de Guanajuato Capital , manifestó que atenderá las tres recomendaciones emitidas por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHG) , luego de que concluyó el expediente de investigación 48/17-A y determinar que se violó el derecho a la libertad de expresión del periodista Gilberto Israel Navarro Basaldúa, exreportero del periódico AM Express.



“Su servidor acatará todas y cada una de las recomendaciones que hace el procurador de los Derechos Humanos. Tenemos cinco días hábiles para el término o cómputo correspondiente que empieza hoy y termina el próximo viernes, toda vez que sean hábiles”, dijo el presidente municipal.



Aseguró que ha girado instrucciones al área correspondiente (Dirección Juridica) para que trabajen en el tema y dar cumplimiento a lo recomendado dentro del plazo establecido por la PDHG.



“Ya se turnó al área de la dirección correspondiente para que haga el proyecto que será puesto a mi consideración para suscribir y -reitero- acatar todas y cada una de las recomendaciones que hace la procuraduría.”

En un comunicado de prensa, la PDHG señaló lo siguiente:

“Este organismo llegó a la conclusión de que existen elementos de prueba suficientes para establecer que las lesiones provocadas por el funcionario Jorge Alberto Rodríguez Rocha, constituyen un ataque al derecho humano a la integridad, pero también una represalia y amedrentamiento por la labor de Gilberto Israel Navarro Basaldúa, reportero del periódico “AM Express” de Guanajuato capital.



“Otra circunstancia que tampoco escapa al análisis es la relativa al hecho de que en la presente indagatoria quedó demostrado que el funcionario causó baja de su cargo como coordinador ejecutivo en la Dirección de Desarrollo Económico del Municipio de Guanajuato, el 8 de marzo del 2017, como lo confirmó la Dirección de Recursos Humanos.



“Esta situación no impide que al ex colaborador se le instruya procedimiento administrativo, dada la naturaleza de los hechos y atendiendo a la calidad de servidor público que tenía en ese momento, pues los efectos le alcanzan hasta después de cinco años de la separación del cargo, de acuerdo con la entonces vigente Ley de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos del Estado y sus Municipios.



“Por tanto, este Órgano garante de los Derechos Humanos, estima oportuno emitir juicio de reproche en contra del otrora coordinador ejecutivo adscrito a la Dirección de Desarrollo Económico del Municipio de Guanajuato, Guanajuato, respecto de la Violación del Derecho a la Libertad de Expresión (ejercicio del periodismo), reclamada por Gilberto Israel Navarro Basaldúa."



RECOMENDACIONES



Las recomendaciones emitidas al gobierno municipal de la capital de Guanajuato fueron:



Primera.- Un pronunciamiento oficial manifestando un rechazo enérgico y absoluto a expresiones y/o conductas que impliquen una afrenta a los periodistas y medios de comunicación, mismo que deberá contener un señalamiento expreso de otorgar garantías efectivas de no repetición. Recomendación que se hace extensiva para el efecto de que el presidente municipal de Guanajuato suscriba una carta de ofrecimiento de disculpa institucional al quejoso, Gilberto Israel Navarro Basaldúa, por los actos violatorios de derechos humanos de que fue objeto, por parte del exfuncionario.



Segunda.- Como medida de satisfacción, de manera institucional, deberá diseñarse e impartirse al interior de la administración pública municipal un curso de capacitación en materia de libertad de expresión, a fin de consolidar la cultura del respeto a los derechos humanos.



Tercera.- Instruya el inicio de procedimiento administrativo en contra de Jorge Alberto Rodríguez Rocha, antes coordinador ejecutivo adscrito a la Dirección de Desarrollo Económico, respecto de la violación del Derecho a la Libertad de Expresión de la cual se doliera Gilberto Israel Navarro.



LOS HECHOS

​

El pasado 7 marzo del 2017 el entonces reportero de AM Express, Gilberto Navarro Basaldúa, conducía una motocicleta tras dar cobertura a una nota informativa. A la altura del Castillo de Santa Cecilia, el exempleado municipal de la Dirección de Desarrollo Económico, Jorge Rodríguez Rocha -hijo de la regidora perredista Silvia Rocha Miranda-, quien viajaba en su carro particular, bajó la velocidad y se orilló a la derecha, justo cuando el reportero pasaba a su lado y lo atropelló, presuntamente de forma intencional.



“Atenta funcionario contra reportero”, denunció el periódico AM y expuso que la agresión pudo ser respuesta a la publicación, una semana antes, de Gilberto Navarro, en la que se expuso que “testigos aseguraron que el funcionario, Rodríguez Rocha, peleó con un comerciante y agredió verbalmente a señoras de la tercera edad”. Tras la publicación, el coordinador ejecutivo de la Dirección de Desarrollo Económico fue despedido.