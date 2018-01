Así se empieza a mover el tablero electoral de Querétaro

QUERÉTARO, Qro.— El tablero y las reglas están puestas, sólo falta definir en donde estarán ubicadas las piezas de la contienda. Así comienza a vislumbrarse el panorama electoral en el estado, en donde en las siguientes semanas serán oficiales los nombres de los candidatos a los diferentes cargos de elección popular.



En el caso del Partido Acción Nacional (PAN), los candidatos a diputaciones federales y senadurías se definirán conforme al acuerdo nacional de la coalición federal, según el presidente del Comité Estatal, José Luis Báez Guerrero. “Los candidatos estarán formalmente nombrados entre el 11 y el 20 de febrero.”



El PAN mantiene la puerta abierta en lo local para dialogar con Movimiento Ciudadano, Partido Nueva Alianza y el PRD con la finalidad de identificar si coinciden en registrar a algún aspirante como candidatura común, ya que no se prevé una coalición.



Este partido estima que el 50 por ciento de presidentes municipales del PAN en el estado tiene la intención de reelegirse o bien las encuestas refieren que convendría que vuelva a competir.



Guillermo Vega Guerrero, alcalde de San Juan del Río, ha manifestado su interés de reelegirse, al igual que Rosendo Anaya, de Amealco y José Alejandro Ochoa Valencia, de Colón. Sin embargo, en estos y en algunos otros casos, el partido definirá si participarán o no en la siguiente elección.



Mauricio Kuri, presidente municipal de de Corregidora, dice que desea competir por un puesto en el Senado.



Marcos Aguilar, alcalde de la capital queretana, dijo que pidió en Navidad una candidatura, pero no la reelección, así que se especula que buscará un puesto en el Senado.



Este lunes el diputado federal Armando Rivera Castillejos se registró como precandidato al Senado. Dijo que esperaba que se registrara por el PRI el secretario de Agricultura José Calzada, para contender contra él y así “poder ganarle a un exgobernador”. Expresó: “Siempre nos hemos querido medir y estoy dispuesto a ganarle.”



Más tarde la diputada federal Guadalupe Murguía Gutiérrez también se registró para obtener la candidatura panista al Senado.



Respecto a la candidatura a la Presidencia Municipal de Querétaro, están apuntados el diputado federal por el tercer distrito, Gerardo Cuanalo Santos, y, aunque no lo ha expresado abiertamente, el jefe de la oficina de la gubernatura del Gobierno del Estado, Luis Bernardo Nava Guerrero.



En el Congreso del Estado varios diputados de diferentes fuerzas políticas buscan reelegirse. En el caso del PAN más de la mitad quiere hacerlo.



MOVIMIENTOS PRIISTAS



Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) aprobó ir en coalición parcial con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en 12 de 15 distritos electorales.



En los distritos en los que habrá candidatos de alianza serán: 2,3,4,5 (donde será un militante del Verde), 6 de la capital queretana; 7 de Corregidora, 8 de Amealco, 9 y 10 de San Juan del Río, 12 de El Marqués, y 15 de la Sierra Gorda.



También los priistas aprobaron el convenio de coalición flexible para ocho ayuntamientos: Amealco, Cadereyta, Colón, El Marqués, Pedro Escobedo, Querétaro, Tolimán, y Corregidora.



Esta alianza permitirá abanderar a Ricardo Astudillo, dirigente estatal del PVEM y exdiputado federal, como candidato a la presidencia municipal de Corregidora.



Por lo pronto, Francisco Pérez Rojas, dirigente del PRI en el municipio de Querétaro, renunció a su cargo para registrarse como precandidato a la alcaldía capitalina, y el próximo miércoles 17 de enero se registrará el diputado local Mauricio Ortiz Proal para buscar la misma posición.



Manuel Pozo Cabrera, exfuncionario de Aserca y excandidato del PRI a la presidencia municipal, también buscaría la candidatura para suceder en el cargo a Marcos Aguilar, aunque podría optar por buscar una diputación federal.



Otros municipios donde gobierna el PRI y se espera la resolución de su partido son Huimilpan, Pedro Escobedo y El Marqués. Respecto al último, el alcalde Mario Calzada, manifestó que tiene interés en competir por la reelección.



A Calzada Mercado le competirá Reginaldo de la Torre, quien renunció en diciembre a la delegación de la Procuraduría Agraria de Querétaro. El alcalde ha comentado que está visitando las comunidades del municipio para conocer de la población la opinión que tiene del actuar de su gobierno y también ha levantado encuestas.



No obstante, aseguró que su intención es seguir siendo servidor público y adelantó que de competir tendría que separarse de su cargo el 15 de enero.



En otros puntos del estado, como Tequisquiapan, el presidente emanado por el Partido Verde Ecologista de México, Raúl Orihuela, expresó públicamente su interés en competir por la reelección.



En los cargos federales, los diputados del Congreso de la Unión Braulio Guerra y Hugo Cabrera han expresado que aspiran a la candidatura por el Senado.





PRD, PANAL Y PES



En un entorno de disputa por la dirigencia estatal, el Comité Ejecutivo Nacional del PRD designó a una comisión electoral para realizar el registro de los militantes y ciudadanos interesados en algún cargo de elección popular.



Con base en peticiones hechas por el partido político y una resolución del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ), el Consejo General del IEEQ reconoció a José González Ramírez como presidente del Comité Directivo Estatal del PRD.



Adolfo Camacho Esquivel, quien se ostenta como presidente del partido en la entidad, refiere que se presentaron irregularidades en el proceso, por el cual presentó un recurso de impugnación contra la resolución que emitió el Instituto Estatal Electoral de Querétaro (IEEQ).



Pese a esto, Francisco Javier Ramírez, delegado estatal de la Comisión Nacional Electoral, indicó que la elección interna será el próximo 23 de febrero.



“Nosotros estamos aquí por un acuerdo firmado por la Comisión Nacional Electoral que es la facultada para poder nombrar delegaciones en todo el país”, expresó.



Por su parte, Gabriel Olvera Gutiérrez, execretario general del PRD, se registró como precandidato a la Presidencia Municipal de El Marqués



Por Nueva Alianza, se registró como precandidato a la alcaldía de Querétaro el empresario Juan Carlos Briz Cabrera, mientras que el exportero de la selección mexicana, Adolfo Ríos, participará en la contienda del 2018 como candidato a presidente municipal por parte del Partido Encuentro Social (PES).



LOS CARGOS EN DISPUTA



Además de los cargos federales, en el estado habrá elecciones para 436 puestos de elección popular: 25 diputaciones locales (15 de mayoría relativa, 10 de representación popular) y 18 Ayuntamientos (18 presidencias municipales, 36 sindicaturas, 83 regidurías de mayoría relativa y 65 regidurías de representación proporcional).



El 2 de abril es la fecha límite para que los servidores públicos que contiendan por un cargo de elección popular se separen de sus funciones.



Del 12 al 16 de abril de 2018 será el periodo de registro de candidaturas ante el IEEQ, el cual emitirá resolución sobre ellas el 20 de abril. Las campañas electorales se realizarán del 4 de mayo al 27 de junio.



Se suspenderán programas sociales, acciones y propaganda gubernamentales del 14 de mayo al 1 de julio. La suspensión de actos proselitistas (periodo de reflexión) será del del 28 de junio al 1 de julio.