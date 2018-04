Aporta Bajío 30% de la producción de autopartes en México

QUERÉTARO, Qro.- Guanajuato se ubica como el tercer estado de la República con la mayor producción de autopartes, mientras que Querétaro se encuentra en el octavo lugar, de acuerdo con información oficial, indicó el presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes (INA), Óscar Albin.

La región del Bajío representa 30 por ciento del total de la industria en el país, mientras que la zona norte participa con 50 por ciento. Los estados de la frontera norte de México mantienen su fortaleza en el sector de autopartes, debido a la exportación de vehículos a Estados Unidos.

Durante su participación en el 2º Foro de Proveeduría de Indirectos, Albin enfatizó la ventaja competitiva que tiene la diversificación del capital humano principalmente en Querétaro, debido a que los trabajadores colaboran en empresas de distintos países.

“Cuando un muchacho trabaja aquí –por ejemplo- en el Parque Industrial de El Marqués, y trabaja cinco años en una empresa japonesa, y sale, y luego se va a la empresa de enfrente que es una compañía alemana, aprende también el sistema de manufactura alemán.”

Eso, aseguró, es una riqueza de conocimiento que no tiene un ingeniero que trabaja en una empresa de un solo país. “Eso solamente sucede en México, y casi, casi en Querétaro”, afirmó.

Pero, el reto agregó, se encuentra en aumentar el número de especialistas que trabajen en el sector automotriz y de autopartes en el país, tanto ingenieros como personal técnico, además de fortalecer las capacidades de los ingenieros que actualmente colaboran en la industria y elevar la calidad educativa en las universidades.

Lo anterior, considerando que México tiene aún 75 por ciento de oportunidad en el mercado de fabricación de automóviles de América del Norte.

“Si no tenemos recursos humanos eficientes y capacitados, hasta aquí llegamos; porque podemos ser muy baratos o muy buenos, pero si no hay gente que llene las fábricas no podemos competir, y ese es uno de los principales problemas”, advirtió.

Asimismo, aseguró que en el mercado de Norteamérica, México es el único país que apoya la proveeduría regional, por lo que se debe aprovechar esa situación.

“No hay país que nos compita en el mercado NAFTA, como en el caso del mercado en Asia. Somos privilegiados, prácticamente no tenemos competencia en la región”, reconoció.