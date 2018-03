Antares reconoce mejor posicionamiento de Sheffield

Con el argumento de que la lucha electoral de la coalición ‘Juntos por Guanajuato’, integrada por Morena y los partidos Encuentro Social (PES) y del Trabajo (PT), es por el bien del estado, Antares Vázquez aceptó renunciar a su candidatura a la gubernatura de Guanajuato y dársela al expanista Ricardo Sheffield.

La militante de Morena reconoció que en una encuesta realizada por su partido, se reveló que el expanista está mucho mejor posicionado que ella.

En conferencia de prensa, el diputado federal, Ricardo Sheffield Padilla, se autoproclamó como el próximo gobernador de Guanajuato, luego de ser elegido como candidato por la coalición de Morena, PT y PES ‘Juntos por Guanajuato’.

Pidió a Yeidckol Polevnsky, presidenta nacinal de Morena, “asegurarle a López Obrador que aquí en Guanajuato vamos a ganar, que aquí en Guanajuato juntos haremos historia.”

Asimismo, Sheffield dijo que se pasó a las filas de la izquierda porque comprobó que ahí sí hay democracia, de lo cual en el PAN ya ni recuerdos quedan.

“En la coalición hay de chile, de dulce y de manteca, al gusto de todos para dar y repartir.”

Por su parte, Polevnsky dijoque una encuesta realizada por su partido ubicó a Ricardo Sheffield como el mejor posicionado como candidato a gobernador, y lo invitaron serlo en cuanto renunció al PAN.

Además, aclaró que la coalición electoral ‘Juntos por Guanajuato’ aún no tiene candidato a presidente municipal de León.

“Es falso que ya se hizo una encuesta para designarlo y que el elegido es Aurelio ‘el Chachis’ Martínez.

“Lo hicieron mal porque no podían ni debían dar ninguna presentación de una encuesta que nosotros no hemos hecho, y ellos no pueden dar a conocer supuestos candidatos que no han sido encuestados.”

Por su parte, el senador Juan Carlos Romero Hicks, dijo que la soberbia siempre es mala consejera.

Criticó la decisión tomada por Ricardo Sheffield Padilla para retirarse de Acción Nacional y ser el candidato de Morena a la gubernatura; pues aseguró que se trata de una decisión improvisada y sin posibilidad de ganar, debido a que el perfil del actual legislador federal sólo es conocido en León.

“Respecto a Ricardo destacaría tres cosas: la primera que es una decisión aleatoria e improvisada; segundo, la soberbia es mala consejera y es contradictorio; y tercero, su nuevo partido no tiene posibilidades de ganar la gubernatura porque él es conocido en León, pero en el resto del estado no existe su figura como tal, no tiene ninguna posibilidad de éxito”, dijo Romero Hicks.