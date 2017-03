Análisis económico y su rol en la planeación estratégica

En años recientes nos hemos acostumbrado a la volatilidad de los mercados financieros, los vaivenes de la producción y el intermitente crecimiento del consumo; condiciones que dificultan la planeación estratégica de las empresas e incluso pueden llegar a invalidar los objetivos propuestos en el plan de negocio.



Ante estas circunstancias, el análisis económico juega un rol importante en el proceso de planeación; no obstante, debe ser parte integral de dicho proceso, si no corre el riesgo de carecer de utilidad.



La planeación estratégica se define como la elaboración, desarrollo y puesta en marcha de distintos planes operativos por parte de las organizaciones, con la intención de alcanzar objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo. En suma, es el cúmulo de tareas para alcanzar objetivos empresariales en función de las oportunidades y amenazas del entorno.



En las condiciones actuales es cada vez más difícil responder a preguntas tales como: ¿Cuál será la evolución económica en el corto o largo plazo? ¿Cuál será el desempeño de la empresa en el futuro? ¿Qué posición tendrá nuestra empresa el día de mañana en términos de la competencia, participación de mercado, ventas, organización, etc.? ¿Cómo será al cambio organizacional y la estructura de la empresa en el tiempo?



El análisis económico, junto con la planeación estratégica, brinda respuesta a esta y otras preguntas corporativas, en tanto que contribuye en la medición y desarrollo del éxito de las empresas.



Fijar objetivos respecto a la evolución y crecimiento futuro implica tomar en cuenta la estructura organizacional de la compañía, pero también el entorno de mercado que la rodea. En este aspecto el análisis macroeconómico y sectorial, incluso el regional, juegan un papel importante en la toma de decisiones.



Así pues, los distintos niveles de análisis y pronóstico contribuyen no sólo en la estrategia actual, sino que también proveen elementos de evaluación en la estrategia e incursión de nuevos negocios.



En pocas palabras, en aquellos casos donde la incertidumbre predomina, el análisis económico contribuye a minimizar los riesgos y por consecuencia a aumentar la probabilidad de éxito de las sociedades.



*Director general de Forecastim SC y editor de la revista Triángulo Industrial Bajío.

rtrejo@forecastim.mx