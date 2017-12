'Amarra' Querétaro 56 proyectos de inversión por 14 mil 152 mdp

En 2017, el estado de Querétaro concretó 56 proyectos de inversión, que significan una inversión potencial de 14 mil 152 millones de pesos, informó el secretario de Desarrollo Sustentable de la entidad (Sedesu), Marco Antonio del Prete Tercero.



Estos consideran a su vez, una generación de aproximadamente 11 mil 355 nuevos empleos, dijo.



Al hacer un balance anual de la actividad económica del estado, así como de las acciones emprendidas por la dependencia a su cargo, mencionó que del total de estos proyectos, 21 corresponden al sector automotriz, nueve a la industria aeronáutica, cuatro a centros de investigación, tres a tecnologías de la información y el resto a otros segmentos.



“Cabe recalcar, que comparado con el año anterior, prácticamente duplicamos el número de proyectos de inversión (concretados), que el año pasado fueron 34 aproximadamente”, enfatizó el secretario.



Agregó que de estas inversiones, la mayoría corresponde a capital proveniente de Estados Unidos, Canadá y Alemania; seguido de empresas nacionales y de Japón.



Del Prete destacó el avance económico que logró Querétaro a lo largo del año, donde se tuvo un crecimiento de la participación de las manufacturas al 30 por ciento. Y de igual manera, el sector terciario en la entidad avanzó en temas de servicios educativos, financieros e inmobiliarios, entre otros.



“Vemos que Querétaro creció respecto al Indicador de la Actividad Económica Estatal, donde ocupa el tercer lugar en crecimiento del PIB promedio —con 5.8 por ciento promedio al segundo trimestre de 2017—, y el segundo en crecimiento promedio de los últimos cinco años”, expuso.



La Sedesu realizó durante 2017, acciones de apoyo a proyectos productivos en distintos segmentos, como emprendedores, pequeños y medianos empresarios, y artesanos.



REFORMA FISCAL



Respecto a los posibles efectos en la economía del estado por la reforma fiscal aprobada en Estados Unidos, el titular de la Sedesu comentó que estarán atentos a cómo se desarrollan los hechos en la actividad empresarial.



Esto, no obstante que Querétaro es una entidad competitiva, que tiene los elementos para continuar con los proyectos de desarrollo productivo y de capital.



Indicó que las disposiciones fiscales corresponden al ámbito federal, y ahí las autoridades del estado no pueden incidir en mucho, pero trabajarán en colaboración con el gobierno central en lo que se requiera.



“Efectivamente nos pone atentos al desarrollo de las inversiones, de la participación de empresas extranjeras, no, sólo en la economía del estado sino del país.”



“Sin embargo, Querétaro es un estado competitivo, productivo, es un estado donde la innovación va a la cabeza, la productividad va al frente, y estaremos atentos a cómo se desarrolle la reforma”, sostuvo Del Prete.



Añadió que los cambios tributarios en EU consideran la reducción del ISR para las compañías, pero también la pérdida de distintas compensaciones fiscales, así que es necesario esperar para ver cuál es el saldo neto de la reforma para las empresas.