Alcalde de El Marqués desiste de licencia temporal

El presidente municipal de El Marqués, Mario Calzada Mercado, desistió de la licencia temporal por motivos personales, según dijo al cierre de la sesión tras solicitar la palabra al secretario de Ayuntamiento, Gaspara Arana Andrade.

Esto se registró luego de que los integrantes del ayuntamiento no llegaran a un acuerdo para elegir al presidente municipal interino.

A principio de la sesión, ésta fue interrumpida por regidores de oposición, quienes mostraron su descontento por desconocer con anterioridad el acuerdo a través del cual el edil solicitaba licencia temporal al cargo y rechazaron que se considerara en el mismo día la elección y toma de protesta del alcalde interino.

No obstante, el secretario del Ayuntamiento, Gaspar Arana Andrade, sostuvo que al otorgar la licencia es necesario nombrar al alcalde interino para no dejar acéfalo el cargo.

Por su parte, Norma Patricia Hernández Barrera, regidora del PAN, señaló que no impedirían que el alcalde, Mario Calzada, solicitara licencia, aunque pidió que se bajarán los puntos del orden del día de elección del regidor que lo supliría y su toma de protesta.

Después de dos recesos y tras la autorización de la licencia al edil Mario Calzada, se propuso a Zoila Rocío Aguilar Mena como su sustituta, quien obtuvo 5 votos a favor, 8 en contra y una abstención. Posteriormente fue propuesto Sebastián Jiménez Vargas, quien no fue puesto a votación y, al poco tiempo, nuevamente se abrió un receso de una hora.

Fue al regreso que el alcalde tomó la palabra y dijo que “por motivos personales he decidido desistir de la petición de licencia provisional por lo que le pido que al ya no actualizarse la licencia requerida los siguientes puntos de acuerdo no son procedentes desahogarlos, ya que son consecuencia de la licencia provisional en su caso”.

El edil salió del recinto denominado El Piojito en la cabecera municipal, La Cañada, en donde se llevó a cabo la sesión extraordinaria, sin ofrecer declaración adicional.

Por su parte, regidores del PAN consideraron el cambio de posición del edil como un acto para “reventar” la sesión y piensan que al haberse autorizado en una primera instancia la licencia, el municipio no cuenta con presidente municipal.

El regidor Guadalupe García opinó que la situación se originó porque los regidores del PRI no llegaron a un consenso respecto a la persona que sustituiría temporalmente al presidente municipal.

“Ellos deben ponerse de acuerdo; no es un asunto de nosotros”, aseguró .