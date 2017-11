Ajustan operación en rutas de Qrobus

El director del Instituto Queretano del Transporte, Alejandro López Franco, informó que la operación del Sistema de Transporte Público Metropolitano Qrobus ha tenido diversos ajustes a lo largo de los primeros días de su operación, de tal forma que se ha logrado una mayor regularización del servicio.



“El día de hoy amanecimos ya con una frecuencia muy regularizada, tuvimos problemas en tres de las rutas que ya en este momento se ajustaron”, dijo en entrevista.



Indicó que luego de realizar algunas revisiones, se pudo tener una mejor integración de los operadores, además de verificar los puntos en donde se había registrado alguna deficiencia en cuanto a las frecuencias.



Asimismo, López Franco informó que 20 operadores desertaron del sistema al aplicarse el nuevo esquema, aunque ya se está atendiendo la situación, de tal forma que se tienen cubiertas las frecuencias tanto en el Eje Constitución de 1917, como el de Avenida de la Luz, y las 74 rutas en total.



“Estamos hablando de 20 operadores, un número importante, pero son del anterior esquema. (Aunque) se está realizando un proceso intensivo por parte de la empresa para la contratación de nuevos operadores y este problema estará resuelto seguramente esta semana al cien por ciento”, afirmó.



De acuerdo con el directivo, el tiempo de espera de los usuarios no debe superar 40 minutos para tomar alguna ruta.



“Estaremos estudiando este periodo de entrada del sistema. El siguiente mes revisaremos el aforo para ver si se requiere algún cambio o rediseño de la ruta”, agregó.



Respecto a las unidades de transporte suburbano que se introdujeron a la zona metropolitana causando conflictos viales, el director del IQT indicó que se trabaja con las compañías del segmento para que puedan transitar por algunas rutas y llegar a sus estaciones sin conflicto.



Esto, sobre todo ante la responsabilidad de dar a la ciudadanía las opciones para que tengan una mejor movilidad. Entre las alternativas que se analizan, está la posibilidad de credencialización en zonas rurales de municipios como Corregidora y Huimilpan.



“En este momento era importante no causar un descontrol a los usuarios que vienen de la zona conurbada a trabajar o a estudiar, al interior de la zona metropolitana, y logramos con las cuatro principales empresas que dan este servicio que ingresaran con algún recorrido que no interviniera a Constituyentes”, mencionó.