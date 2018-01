Acusa Meade a contendientes de 'dividir' a México

QUERÉTARO, QRO.- En su visita esta ciudad, el precandidato de la coalición PRI-PVEM-PANAL, José Antonio Meade Kuribreña, se reunió en un hotel del norte de la capital con la militancia priista.



En su mensaje, Meade aludió a los contendientes de otras fuerzas políticas a quienes acusó de “querer dividir a México”; señaló que en Querétaro “se le dice no a la traición a la política, y a la traición de las ideas. A Querétaro -añadió- le va bien porque ha sabido ser responsable, a Querétaro le va bien porque ha acreditado que la credibilidad está en la confianza.”



Expuso, en lo que se consideró una clara referencia al precandidato del Frente, Ricardo Anaya (aunque no lo mencionó por su nombre): “Cuando vemos a un político de Querétaro que sale para decir que la forma de ganar es regalar dinero que no es de él, regalar dinero de las finanzas públicas, regalar dinero para todo, regalar dinero a quien lo necesita y a quien no lo necesita; no reconocemos en esa traición de ideales a alguien por quien queramos votar."



El precandidato reconoció a los principales actores políticos queretanos del Partido Revolucionario Institucional y auguró la victoria el próximo 1 de julio. Entre los nombres que destacó Meade figuraron: Antonio Calzada, Enrique Burgos, Roberto Loyola, Mauricio Ortiz, Paul Ospital, Juan José Ruíz entre otros.



Muy temprano, antes de sus actividades, Meade Kuribreña y su esposa Juana desayunaron con jóvenes y artistas queretanos. Cerró con un encuentro masivo con la estructura, sectores y organizaciones del PRI en el estado de Querétaro, en el hotel Misión Juriquilla,



También se reunió con empresarios queretanos, donde el precandidato entregó un reconocimiento al empresario Juan Arturo “el Pollo” Torres Landa.