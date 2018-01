Abre PAN en Querétaro registro para aspirantes a cargos federales

QUERÉTARO.- El Partido Acción Nacional publicó la convocatoria para la designación de precandidaturas a diputaciones federales y al Senado de la República, por el principio de mayoría relativa en el Partido Acción Nacional, la culminará el 11 de febrero.



El plazo de inscripción vence el 11 de febrero y está abierto a la ciudadanía en general y militancia activa.



En el caso de Querétaro, el PAN tiene derecho a dos candidaturas, de acuerdo con el convenio de coalición “Por México al Frente”.



De las diputaciones federales, sólo una de las cinco candidaturas será entregada al PRD y el resto las mantendrá el panismo.



La convocatoria emitida por el PAN prevé que en el caso de militantes sólo podrán solicitar su inscripción al proceso aquellos que no hayan sido sancionados en los últimos 3 años por las Comisiones de Orden estatal o nacional.



Mientras que para quienes no sean militantes, podrán presentar una solicitud de participación dirigida al CEN para que pueda ser avalada su precandidatura.



Este lunes el diputado federal, Armando Rivera, se registrará como precandidato al Senado de la República, quien será acompañado por su equipo de trabajo. Rivera Castillejos ya fue presidente municipal de Querétaro y candidato al mismo puesto en una segunda elección en la que perdió con Roberto Loyola del PRI.



El presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, dijo ser “respetuoso de competir con Rivera en este proceso de elección por candidatura del Senado de la República: "Es un panista que ha hecho muchos trabajos en el ámbito municipal, estatal y federal, es un hombre con experiencia y tiene toda la legitimidad para aspirar al cargo. ”.



Sin embargo, consideró necesario esperar la decisión de la Comisión Permanente del PAN para definir qué perfil representará al PAN como candidato al Senado.



“A la persona que se elija hay que apoyarla con toda la fuerza y tendrá que ser a cualquiera de los candidatos a cargos de elección popular”, mencionó Aguilar Vega.



Respecto a su futuro político, el edil destacó que espera a que el partido a nivel nacional convoque una mesa para que se pueda conocer los interesados a cada cargo y se levanten encuestas para dejar a un lado los “amiguismos o afectos personales y quienes puedan ganar sean quienes nos representen con independencia de grupos al interior de Acción Nacional. Veo que ese esquema que estoy planteando es bien aceptado y estoy a la espera de que se convoque para después tomar una decisión para valorar si contiendo en una interna para cargo federal”.



El PAN aún no abre una convocatoria para el registro de aspirantes a una candidatura local.



“Yo estoy en comunicación con el partido y, como lo he dicho, mi interés es contender y lo voy a proponer y si mi partido considera que mi perfil es competitivo para una elección, ahí estaremos”, finalizó Aguilar Vega.