A partir de 1 de enero aceptarán en Megalópolis verificación de Querétaro 

A partir del 1 de enero de 2018, todos los hologramas de verificación vehicular cero y doble cero que se emitan en Querétaro serán reconocidos en la Ciudad de México y el estado de México, dijo el secretario de Desarrollo Sustentable (Sedesu) de la entidad, Marco Antonio Del Prete Tercero.



Esto, de acuerdo con las disposiciones de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), comentó.



“Hoy les puedo confirmar que a partir del 1 de enero de 2018, todos los hologramas cero y doble cero que se emitan en los sistemas de verificación vehicular del estado serán reconocidos por la Ciudad de México, por el estado de México y los estados que forman parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis”, de tal forma que estas unidades podrán circular sin restricciones en dichas entidades, afirmó.



Del Prete recordó que el beneficio para Querétaro al incorporarse a la CAMe, no sólo era en el sentido de homologar las calcomanías de verificación cero y doble cero, sino en generar una política de procuración y control de la calidad del aire mucho más agresiva, en una colaboración con los estados que integran la Comisión.



Reconoció, así, que lograr la homologación de dichas verificaciones fue un proceso de trabajo arduo, de una negociación muy intensa y de cumplimiento con los requerimientos de la Ciudad de México para los vehículos.



En conferencia de prensa, el titular de la Sedesu destacó que a lo largo de 2017 se fortaleció el sistema de verificación vehicular, donde se invirtieron 5 millones de pesos para la implementación de un sistema técnico en 41 centros de verificación.



Otras acciones, agregó, fue la instalación del Centro de Monitoreo de la Calidad del Aire, en un convenio con la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).



Dicho proyecto representó una inversión de 6.8 millones de pesos para la instalación del centro, así como para el mantenimiento de nueve estaciones de monitoreo atmosférico en la zona metropolitana de Querétaro y San Juan del Río, indicó.



También se destinaron 2.3 millones de pesos para vehículos de vigilancia ambiental, que estarán encargados de vigilar que los vehículos que circulen en el estado estén verificados y tengan su holograma respectivo, y que aquellos que contaminen de forma ostensible sean retirados de circulación.