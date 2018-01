YouTube apoya a los músicos... pero con una 'trampa'

YouTube pidió a los músicos que acepten no desacreditar al servicio de streaming de video a cambio de apoyo promocional, según personas familiarizadas con el tema, una forma de silenciar las persistentes críticas de los artistas.



En los últimos meses, la plataforma proporcionó a un grupo de músicos un par de centenares de miles de dólares para producir videos y promocionó su trabajo en carteleras, parte de una campaña mayor para mejorar la relación del sitio con la industria de la música.



Ese apoyo, sin embargo, tiene una trampa, ya que a algunos músicos se exigió prometer que no harán declaraciones negativas sobre YouTube, dijeron las personas, quienes pidieron que no se revelara su identidad en relación con transacciones privadas.



Los acuerdos de no criticar son comunes en el sector, pero los mayores competidores de YouTube no los exigen, agregaron las fuentes. Las reglas de la plataforma de videos van más allá de exigir no criticar el sitio, mencionó una de las personas sin entrar en detalle.



La empresa exige que muchos socios acepten esas condiciones, entre ellos creadores que producen series originales para su servicio pago, agregó la fuente.



YouTube tomó precauciones adicionales en acuerdos recientes debido a un incidente con el director Morgan Spurlock.



El director tomó desprevenido al sitio web de videos cuando admitió en diciembre haber cometido abuso y acoso sexual apenas tres meses después de que la compañía adquiriera los derechos para emitir su última película, una secuela del documental nominado al Oscar Super Size Me.



YouTube tiene más motivos que muchas compañías para preocuparse por las declaraciones públicas de los artistas. Compositores y artistas han criticado al sitio por lo que consideran una magra distribución de ingresos y una deficiente protección contra la piratería.



Decenas de músicos firmaron una petición en 2016 en el cual criticaban los servicios de música gratuitos y pedían que el Congreso hiciera más responsable a el sitio web de impedir las violaciones de copyright.

1 Indignados

Altos ejecutivos de YouTube se indignaron ante la carta y en privado insistieron en que artistas y representantes apoyaran a la compañía.



Músicos como Paul McCartney y Taylor Swift solo firmaron la carta a pedido de sellos discográficos que buscaban mejores términos en las negociaciones, explicaron en su momento personas familiarizadas con el tema.



La compañía también ha contrarrestado las críticas diciendo que ha pagado más de mil millones de dólares a la industria de la música y reforzó la vigilancia para evitar violaciones de copyright.



Artistas como el rapero G-Eazy y el cantante de reggaetón Ozuna, de Puerto Rico, han trabajado con YouTube para promover su música, lo que ha comprendido su aparición en carteleras, videos behind the scenes y documentales.



Perry participó en un evento de la plataforma el año pasado e hizo un publicitado video con la compañía.



En diciembre de 2016 el sitio de video de Google, propiedad de Alphabet, contrató al ejecutivo discográfico Lyor Cohen para mejorar su relación con la industria de la música.



Cohen fue una elección polémica, pero YouTube logró recomponer las cosas lo suficiente como para firmar en los últimos meses acuerdos a largo plazo con las tres mayores compañías de música el mundo.



Los acuerdos dan al sitio web de videos los derechos que necesita para un servicio de música pago que planea lanzar más avanzado el año. La compañía espera que el nuevo ofrecimiento silencie las protestas de los sellos discográficos sobre sus pagos al sector.



Si el servicio no logra atraer insumos, es improbable que esos sellos guarden silencio, puedan o no hablar sus artistas.