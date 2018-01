Así fue como Bowie y Nile Rodgers volvieron esta canción un hit

Este lunes, el mítico David Bowie habría cumplido 71 años, y para celebrarlo, fue lanzada una versión inédita de su canción Let's Dance, la cual ya puedes encontrar en YouTube y Spotify.



35 años después de grabar el demo, el guitarrista y productor Nile Rodgers, quien participó en su producción, desenterró y volvió a mezclar el demo en su estudio para su lanzamiento sólo vía digital digital, indicó Rolling Stone.



Al final de la grabación, se puede escuchar a Bowie diciendo "¡Eso es, eso es, lo tengo! (That's it! That's it! Got it!)



En una declaración recogida por varios medios de comunicación, Nile Rodgers contó como despertó en su primera mañana en Suiza "con David mirando por encima de mí. Él tenía una guitarra acústica en sus manos y excmaló: '¡Nile, querido, creo que éste es el HIT!'"



"Este demo les da a ustedes, los fans, un vistazo desde el mismo principio".



La canción fue grabada en Suiza en 1982 con la ayuda de Rodgers, quien calificó al álbum, el cual quedó terminado en sólo 17 días, como "el más fácil que he hecho en toda mi vida", citó la revista Esquire".





En la misma declaración, Rodgers afirmó "haber sido bendecido con una carrera maravillosa, pero mi asociación creativa con David Bowie está en un lugar muy muy arriba en mi lista de colaboraciones más gratificantes".