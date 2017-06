Woods conducía bajo efecto de medicamentos controlados

Tiger Woods dijo a los agentes que lo detuvieron por conducir bajo el efecto de medicamentos controlados como Xanax.



La afirmación de Woods apareció en una versión no editada del informe de investigación del departamento de policía de Jupiter, a la que tuvo acceso el viernes The Golf Channel.



El golfista, que atesora 14 triunfos en majors y se sometió a una operación de espalda en abril, fue hallado dormido al volante de su Mercedes alrededor de las 02:00 de la madrugada del 29 mayo.



La policía lo detuvo por un cargo de conducción bajo los efectos del alcohol o drogas. Una prueba de alcoholemia dio 0,0, corroborando la afirmación de Woods de que sufrió una "reacción inesperada" a un medicamento con prescripción médica.



El deportista dijo a los agentes que había tomado varios medicamentos, y la declaración jurada de la detención nombra cuatro, pero no Xanax.



En la parte no editada del reporte, el agente Christopher Fandry describe el interrogatorio a Woods en el lugar de los hechos y apunta que fue entonces cuando el deportista dijo haber consumido Xanax, una medicina contra la ansiedad.



Entre los medicamentos incluidos en la declaración jurada aparece el Vicodin, un opiáceo. La FDA advierte en su sitio web que la combinación de Xanax con un medicamento como el mencionado puede causar "sedación profunda, problemas respiratorios, coma y la muerte".